Al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria disputate oggi, Max Verstappen aveva lo sguardo tipico di chi ha perso il filo del discorso. Prima dell’incidente al via della gara di Silverstone sembrava pronto a dominare il campionato. Da quel momento tutto si è complicato, fino ai 4 decimi incassati dal polemano di Budapest, il solito Lewis Hamilton.

“E’ difficile capire da dove derivi questo gap – le sue parole ai microfoni di Sky Sport – ma senza dubbio siamo stati dietro le Mercedes per tutto il weekend e questo rapporto di forze è stato confermato in qualifica. Siamo lì, in terza posizione, ma sicuramente non è il risultato che volevo”.

A questo punto l’olandese prova a guardare con fiducia a quello che potrebbe accadere domani al via, ovvero sfruttare le sue gomme marchiate di rosso: “Con le gomme soft avremo un grip maggiore, ma scopriremo domani se è stata una scelta corretta. In gara farà molto più caldo e la gomma soft non durerà quanto la media. Noi, però, avremo una buona opportunità al via. Come mai quella scelta? Con le medie non miglioravamo così come stavano facendo gli altri piloti con le Pirelli rosse. Avremmo rischiato di non passare il turno, quindi siamo stati costretti anche noi a passare alla soft”.

Foto: Lapresse