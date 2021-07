F1 in tv, orari GP Gran Bretagna 2021: programma FP2 e qualifica sprint, streaming TV8 e Sky

Signore e signori, ci siamo! Finalmente vedremo in scena la tanto attesa Qualifying Race, o Sprint Race, che dir si voglia. Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della stagione del Mondiale di Formula Uno 2021 che, come detto, ci regalerà questa assoluta “prima volta” nella storia della massima categoria del motorsport.

Come si svilupperà il sabato di Silverstone? Innanzitutto si aprirà con la seconda sessione di prove libere alle ore 13.00 italiane. Gli ultimi sessanta minuti per lavorare sulle vetture, quelli che, in teoria, avremmo dovuto vedere ieri, ma che sono stati sostituiti dalle qualifiche. Qualifiche che hanno composto la griglia di partenza della Qualifying Race, che scatterà alle ore 17.30 con i suoi 100 chilometri, o 17 giri per l’esattezza, che ci faranno vedere questo nuovo format. Una idea che sarà riproposta anche a Monza ed Interlagos, per capire se avrà senso, o meno, ribadirla anche dal 2022.

Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti, sospinto dai 110.000 spettatori di Silverstone, davanti a Max Verstappen. Terza posizione per Valtteri Bottas che proverà a rendersi utile per il suo compagno di scuderia, quindi quarta posizione per un eccellente Charles Leclerc, capace di spingere la sua SF21 davanti, anche, a Sergio Perez. Solamente nono, invece, Carlos Sainz, che sarà chiamato ad una mini-gara di attacco per avvicinarsi al compagno di team.

IN TV – Il sabato del Gran Premio della Gran Bretagna sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 1 (201). TV8 (125 di Sky e 8 dgt) garantirà la differita della Qualifying Race alle ore 20.15. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV, mentre OA Sport, come sempre, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di ogni turno o sessione della giornata.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2021 – F1

Sabato 17 luglio

Ore 13.00-14.00 Prove libere 2

Ore 17.30-18.00 Sprint Qualifying

Differita Sprint Qualifying su TV8: ore 20.15

Replica Sprint Qualifying su Sky Sport F1: ore 20.00, 21.45, 00.00

