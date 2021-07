Si torna nuovamente in scena a Spielberg (Austria) per un nuovo appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato austriaco, già sede dell’ultimo round del campionato, si concede il bis. L’olandese Max Verstappen, trionfatore della prova in Stiria, ha rafforzato la propria posizione di leader della classifica con i suoi 156 punti, 18 in più rispetto a Lewis Hamilton della Mercedes.

Le Frecce Nere sono chiamate a una reazione visto che sia sul fronte dei piloti che dei costruttori nell’ultima uscita sono state nettamente sconfitte. Un boccone amaro da mandar giù per Toto Wolff e i suoi uomini e si può pensare che anche in questo weekend la Red Bull possa essere favorita.

Convinto del fatto suo è Helmut Marko, consulente della scuderia di Milton Keynes, che al canale televisivo Servus TV ha chiarito alcuni concetti importanti: “Il circuito rimarrà lo stesso, come le macchine. L’unica cosa che cambierà sono le gomme. Mi aspetto che saremo forti e probabilmente con la gamma morbida faremo ancora meglio”, ha sottolineato il dirigente austriaco.

Marko ha anche affermato l’importanza di incamerare più punti possibili nei weekend con piste per conformazione favorevoli, in modo poi da poter limitare i danni altrove. L’esempio è Silverstone: “Credo che lì saranno molto forti. L’obiettivo per noi è quello di acquisire più punti che possiamo sempre in modo da conservare un vantaggio di sicurezza. Indubbiamente, questo confronto durerà fino alla fine“, la chiosa del 78enne nativo di Graz.

Foto: LaPresse