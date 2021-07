Nella giornata di domenica 18 luglio andrà in scena il 72° Gran Premio di Gran Bretagna valido per il Mondiale di Formula Uno, nonché decimo round della stagione 2021. Più che una gara, parliamo di un’autentica istituzione del Circus, in quanto non è mai mancata dal calendario iridato, neppure nel 2020 stravolto dalla pandemia di Covid-19. Questo significa che il GP britannico si è disputato in ogni singolo Mondiale di Formula Uno dal 1950 in poi. Solamente il Gran Premio d’Italia può vantare il medesimo status di “classicissima”.

La prima gara valevole per il campionato mondiale di Formula 1 va in scena proprio in Gran Bretagna. È sabato 13 maggio 1950 e, all’autodromo di Silverstone, tra i numerosi spettatori si annovera persino Re Giorgio VI. La competizione si risolve con un trionfo dell’Alfa Romeo, in quanto vince Nino Farina davanti a Luigi Fagioli e Reg Parnell. Da allora il GP britannico non ha mai mancato l’appuntamento, nonostante abbia di tanto in tanto cambiato palcoscenico. Tra il 1955 e il 1962 alcune edizioni si disputano ad Aintree. Dopodiché, per un quarto di secolo, comincia una rigorosa alternanza tra gli autodromi di Silverstone, dove si corre negli anni dispari, e di Brands Hatch, utilizzato invece negli anni pari. Quindi, dal 1987, si torna definitivamente e in pianta stabile a Silverstone, località situata nel cuore dell’Inghilterra, a metà strada tra Londra e Birmingham. Dunque, delle settantuno edizioni del Gran Premio di Gran Bretagna valevoli per il Mondiale, ben 54 si sono disputate a Silverstone, 12 a Brands Hatch e 5 ad Aintree.

VITTORIE

Il pilota più vincente in assoluto è il padrone di casa Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 7 volte (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020). Il britannico detiene, peraltro, anche il primato di successi consecutivi (4). In quest’ultimo caso, però, il trentaseienne inglese deve condividere il record con Jim Clark, che era stato a sua volta capace di realizzare un filotto di quattro affermazioni. Va però sottolineato come lo scozzese abbia firmato la sua sequenza su tre circuiti differenti, ovvero Aintree (1962), Silverstone (1963), Brands Hatch (1964) e ancora Silverstone (1965)!

Comprendendo Hamilton, sono quattro i piloti in attività ad aver già vinto il Gran Premio di Gran Bretagna. Gli altri tre sono Fernando Alonso (2006, 2011), Sebastian Vettel (2009, 2018) e Kimi Räikkönen (2007). Cionondimeno, va rimarcato come, sulla pista di Silverstone, abbia primeggiato anche Max Verstappen, impostosi nel GP del 70° anniversario disputato nel 2020.

Sono due anche i piloti italiani capaci di trionfare nel GP britannico. Per trovare i loro successi dobbiamo però risalire agli anni ’50. Nino Farina vinse nel 1950 quello che fu il primo Gran Premio nella storia della Formula 1, dopodiché Alberto Ascari si impose sia nel 1952 che nel 1953. Questo significa che, nella stagione in cui un italiano ha conquistato il GP di Gran Bretagna, poi quel pilota si è anche fregiato del titolo mondiale!

Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, impostasi in ben 17 occasioni. Tre volte con Michael Schumacher (1998, 2002, 2004); in due occasioni con Alberto Ascari (1952, 1953) e José Froilan Gonzalez (1951, 1954); in una singola annata con Juan Manuel Fangio (1956), Peter Collins (1958), Wolfgang Von Trips (1961), Niki Lauda (1976), Carlos Reutemann (1978), Alain Prost (1990), Rubens Barrichello (2003), Kimi Räikkönen (2007), Fernando Alonso (2011) e Sebastian Vettel (2018). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (14 volte), Williams (10), Mercedes (8), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

POLE POSITION

Guardando alle pole position, si nota come anche questa graduatoria sia comandata da Lewis Hamilton, capace di ottenere 7 partenze dalla prima casella (2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Esattamente come nell’ambito delle vittorie, anche qui il britannico vanta un filotto di 4 che rappresenta un record in coabitazione. Infatti in precedenza anche Stirling Moss (1955, 1956, 1957, 1958) e Jim Clark (1962, 1963, 1964, 1965) erano stati capaci di “calare il poker”.

Hamilton è uno dei cinque piloti attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Silverstone. Gli altri quattro sono Fernando Alonso (2005, 2006, 2012); Sebastian Vettel (2009, 2010); Kimi Räikkönen (2004) e Valtteri Bottas (2019). Quest’ultimo, per la verità, è partito davanti a tutti anche nel GP del 70° anniversario dello scorso anno.

Sono tre le pole position italiane nel Gran Premio di Gran Bretagna, le prime due portano la firma di Nino Farina (1950, 1952), mentre l’ultima è quella di Alberto Ascari (1953).

Guardando alle squadre, la graduatoria è capitanata dalla Ferrari con 15. Tra i costruttori attualmente impegnati in Formula Uno, vantano almeno una pole nel GP di Gran Bretagna anche Williams (13), Mercedes (10), McLaren (7), Red Bull (3) e Alfa Romeo (1).

PODI

Sul fronte dei podi, chi poteva comandare la graduatoria se non Lewis Hamilton? Oltre ai suoi sette successi, il trentaseienne britannico si è classificato anche due volte secondo (2010, 2018) e una volta terzo (2007), per un totale di 10 piazzamenti nella top-three, che diventano 11 se si parla di Silverstone. Non va infatti dimenticata la piazza d’onore nel GP del 70° anniversario 2020.

Comprendendo Hamilton, sono otto i piloti in attività a vantare almeno un piazzamento nella top-three nel GP di Gran Bretagna:

10 (7-2-1) – HAMILTON Lewis {Più il 2° posto nel GP del 70° Anniversario}

7 (1-1-5) – RÄIKKÖNEN Kimi

6 (2-3-1) – ALONSO Fernando

5 (2-1-2) – VETTEL Sebastian

3 (0-3-0) – BOTTAS Valtteri {Più il 3° posto nel GP del 70° Anniversario}

2 (0-2-0) – VERSTAPPEN Max {Più il 1° posto nel GP del 70° Anniversario}

2 (0-0-2) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel

PILLOLE

– Alain Prost è stato capace di vincere addirittura con quattro team diversi! Il Professore si è imposto con la Renault (1983), la McLaren (1985, 1989), la Ferrari (1990) e la Williams (1993).

– Prost è anche il solo ad aver vinto due edizioni consecutive con due vetture differenti (1989 con McLaren e 1990 con Ferrari).

– Jim Clark è l’unico pilota ad aver vinto su tutte e tre le piste in cui si è disputato il Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone, Brands Hatch e Aintree).

– La Mercedes detiene il record di vittorie consecutive, ovvero 5, raccolte tra il 2013 e il 2017 (la prima con Nico Rosberg, le successive quattro con Lewis Hamilton).

– Nel GP di Gran Bretagna, in 27 occasioni (38,0%) il vincitore è partito dalla pole position e per 45 volte (63,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella.

– A Silverstone, in 20 occasioni (36,4%) il vincitore è partito dalla pole position e per 36 volte (65,4%) è scattato dalla prima o dalla seconda casella.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’8° posto.

– Invece, se guardiamo all’autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza più sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia.

