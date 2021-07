Nell’imminente weekend del Gran Premio di Gran Bretagna, la Formula Uno sperimenterà la qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Si tratta di una novità assoluta che, con il senno di poi, verrà ricordata come una rivoluzione epocale oppure come un bizzarro esperimento. Per fare chiarezza in merito al format, abbiamo stilato un breve vademecum sulle regole da conoscere.

PERCHE’ I DUE NOMI?

Innanzitutto è doveroso fare chiarezza in merito alla denominazione, poiché viene chiamata sia sprint race che qualifica sprint. Ebbene, il punto è che si tratta sia di una gara che di una qualifica. È una gara perché a tutti gli effetti assumerà tali contorni, con le 20 vetture a scattare tutte assieme dalla griglia di partenza. Però è anche una qualifica, perché il suo scopo sarà quello di stabilire la griglia di partenza del Gran Premio della domenica.

COME VIENE STABILITA LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP?

Semplicemente seguendo l’ordine d’arrivo della sprint race o qualifica sprint. Il primo partirà dalla pole position, il secondo dalla seconda casella e così via.

COSA SUCCEDE SE UN PILOTA SI RITIRA?

In caso di eventuali ritiri, farà comunque fede la classifica. Dunque, il primo pilota a fermarsi partirà per ultimo alla domenica, il secondo a ritirarsi scatterà per penultimo e così via.

COME VIENE DETERMINATA LA GRIGLIA DELLA SPRINT RACE?

Tramite la consueta sessione di qualifiche, divisa in Q1, Q2, Q3. Essa, però, si disputerà di venerdì e non di sabato. Inoltre, da regolamento, nelle qualifiche del venerdì sarà obbligatorio utilizzare sempre e solo mescola soft.

COSA SUCCEDE CON GLI PNEUMATICI NELLA SPRINT RACE?

Liberi tutti. Ogni pilota può decidere con quale mescola partire. Nella sprint race non esiste obbligo di pit-stop, né limiti di consumo di carburante.

QUANTO DURA LA SPRINT RACE?

La distanza da percorrere sarà di 100 km, ovvero poco meno di un terzo rispetto a quella di un Gran Premio (305 km). Questo significa che a Silverstone la sprint race, o qualifica sprint, durerà 17 giri.

LA SPRINT RACE ASSEGNA PUNTI PER IL MONDIALE?

Sì, verranno assegnati punti ai primi tre classificati, ovvero 3 punti a chi passa sul traguardo per primo, 2 a chi arriva secondo e 1 a chi arriva terzo. Non è previsto punto extra per chi realizza il giro veloce. I punti della qualifica sprint si sommeranno a quelli canonici assegnati alla domenica.

COSA SUCCEDE CON GLI PNEUMATICI NEL GP DELLA DOMENICA?

Ci sarà più libertà del solito. Sarà obbligatorio usare almeno due mescole diverse, ma i primi dieci della griglia non avranno nessun vincolo e potranno scegliere il compound con cui affrontare il primo stint.

RICAPITOLANDO…

Come funzionerà il weekend di Silverstone? Le qualifiche sono anticipate di un giorno e serviranno per stabilire la griglia di partenza della sprint race/qualifica sprint del sabato, che invece determinerà la griglia di partenza del Gran Premio della domenica.

Sabato si corre sulla distanza di 17 giri. Si assegnano 3 punti al primo, 2 al secondo e 1 al terzo. Punti che si sommeranno a quelli abitualmente conferiti al termine del Gran Premio, che invece si dipanerà su 52 tornate.

Le regole sugli pneumatici saranno differenti rispetto alle abitudini. Venerdì sarà obbligatorio usare le morbide, sabato si potrà fare ciò che si vuole, domenica permane l’obbligo di usare almeno due mescole diverse nell’arco del GP, ma i primi dieci della griglia avranno scelta libera in merito al compound da usare alla partenza.

Foto: La Presse