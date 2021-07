Motocross MXGP, GP Olanda 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo un fine settimana di pausa riprende il Mondiale motocross 2021 e lo fa con la tappa di Oss, per il Gran Premio d’Olanda, quarto appuntamento stagionale.

Sulla pista dei Paesi Bassi prenderà il via il filotto di 4 gare che impreziosirà questa parte della stagione. Dopo la gara olandese, infatti, si passerà al GP della Repubblica Ceca, quindi Belgio e Lettonia. Un poker di gare, e otto manche, che inizieranno a delineare in maniera migliore la classifica della MXGP.

Al momento, infatti, l’equilibrio regna sovrano. Dopo i GP di Russia, Gran Bretagna e Italia troviamo a condurre il campione del mondo Tim Gajser con 124 punti e appena 6 lunghezze di vantaggio su Jeffrey Herlings, vittorioso a Maggiora. Terza posizione per Romain Febvre con 107 punti, mentre al quarto posto troviamo il nostro Tony Cairoli con 105 con Jorge Prado quinto a 97. In poche parole battaglia totale in MXGP, e lo spettacolo se ne gioverà, anche nella tappa di Oss.

IN TV – Il GP d’Olanda si potrà seguire in diretta su Eurosport2 (211) e Raisport (227 e 57 dgt) in base al palinsesto. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player, e Raiplay. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta delle due manche della MXGP.

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 11 luglio

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Credit: MXGP.com