Antonio Giovinazzi non ha troppi motivi per sorridere al termine della Qualifying Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sullo storico tracciato di Silverstone abbiamo assistito a questa assoluta “prima volta” per la Sprint Race sulla distanza di 100 chilometri, ma per il pilota pugliese le cose si sono complicate sin dal via.

Dopo una qualifica di ieri nella quale si era classificato in quattordicesima posizione, il nostro portacolori oggi non ha brillato, e ha concluso un gradino sotto rispetto alla partenza. Come se non bastasse, poi, il suo compagno di scuderia Kimi Raikkonen lo ha preceduto, nonostante scattasse dalla diciassettesima casella della griglia, dato che ieri era stato eliminato già nella Q1.

Le parole di Antonio Giovinazzi al termine del sabato di Silverstone, rilasciate al sito ufficiale del team Alfa Romeo, confermando come oggi sia stata una Sprint Race complicata per il nativo di Martina Franca. “È stata una gara piuttosto intensa, dal primo giro fino alla bandiera a scacchi, ma alla fine non c’è stata molta azione dopo il via. Purtroppo la mia partenza non è stata eccezionale e ho perso alcune posizioni: quindi avevo un passo decente ma molto simile a quello dei rivali davanti a me, e questo ha reso impossibile il sorpasso. Alla fine ho perso solo una posizione, quindi sono ancora in una buona condizione per domani. Speriamo di poter iniziare meglio e, con la strategia e una gara più lunga, posso salire di qualche posizione”.

FOTOCATTAGNI