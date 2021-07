F1, allarme Covid in casa McLaren? Zak Brown e altri due membri del team risultati positivi

Piccolo campanello d’allarme in casa McLaren alla vigilia del weekend di gara casalingo in quel di Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna 2021. Il team principal Zak Brown e altri due componenti della scuderia di Woking sono infatti risultati positivi al Covid e attualmente si trovano in isolamento. A darne notizia è proprio la McLaren tramite un comunicato stampa ufficiale.

“McLaren Racing ha confermato oggi che tre suoi membri, incluso l’amministratore delegato Zak Brown, sono risultati positivi al COVID-19 durante il rigoroso programma di test del team prima del Gran Premio di Gran Bretagna. Nessuno dei nostri piloti (Norris e Ricciardo, ndr) è stato a contatto con le tre persone contagiate“, si legge nel comunicato.

“Tutti e tre i casi non hanno connessione tra loro. Sono attualmente in isolamento così come imposto dalle linee guida del governo locale. Le operazioni e il weekend del team al Gran Premio di Gran Bretagna non subiranno modifiche“. Avvio di weekend complicato dunque per la storica squadra britannica, che va a caccia di un risultato importante a Silverstone per difendere il 3° posto nel Mondiale costruttori dalla Ferrari.

Foto: Lapresse