Europei 2021, Gareth Southgate pensa alla difesa a tre e ringrazia i tifosi con un videomessaggio

Meno di 4 ore al via di Italia-Inghilterra, Finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Si gioca allo stadio Wembley di Londra, con oltre 65 mila spettatori previsti di cui 58 mila inglesi e meno di 7 mila italiani. Cresce l’attesa per l’inizio della partita e per le scelte definitive da parte dei due Commissari Tecnici, con Roberto Mancini orientato verso la conferma degli undici già visti in semifinale contro la Spagna dal primo minuto.

Ancora qualche dubbio invece per quanto riguarda la formazione dei Tre Leoni: Gareth Southgate, secondo le ultime indiscrezioni dei media locali, potrebbe infatti cambiare modulo e tornare alla difesa a tre già schierata agli ottavi contro la Germania. In tal caso, Trippier giocherebbe titolare con Sancho e Saka in panchina.

Nel frattempo Southgate ha voluto ringraziare i tifosi prima del match di stasera con un videomessaggio: “Volevo solo prendermi il tempo per dire grazie a tutti per l’incredibile supporto che abbiamo ricevuto durante questo torneo. Speriamo di avervi rappresentato nel modo giusto. Speriamo che vi sia piaciuto vederci giocare. Ringrazio anche lo staff e i giocatori. Ma ovviamente sappiamo che dobbiamo vincerlo per voi, ora. Quindi faremo tutto il possibile“.

Foto: Lapresse