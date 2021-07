Europei 2021, festa scozzese per il trionfo degli Azzurri sugli inglesi ai calci di rigore

Non si è festeggiato solo in Italia ieri sera al termine della finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. Dopo il rigore decisivo parato da Gianluigi Donnarumma su Saka, la festa è infatti scattata anche in Scozia per la vittoria degli Azzurri e soprattutto per la sconfitta in finale degli odiati “cugini” inglesi.

Oltre alla gente comune, anche i giornali scozzesi hanno goduto per il k.o. dei Tre Leoni ai calci di rigore. Il “National“, che alla vigilia della finale aveva trasformato in prima pagina il nostro C.T. Roberto Mancini nell’eroe di Braveheart, ha celebrato il trionfo azzurro con un “It’s coming Rome” (parafrasi del “It’s coming home” inglese).

Mancini che 8 anni fa, nel periodo in cui sedeva sulla panchina del Manchester City, rispondeva così ad una domanda sul suo possibile incarico da C.T. dell’Inghilterra: “Se vogliono vincere, farebbero la scelta giusta. E’ un’ipotesi decisamente attraente. E se diventassi c.t. dell’Inghilterra e vincessi Mondiali o Europei, dovrebbero farmi cavaliere. Non pretendo una statua, ma cavaliere sì”.

Foto: Lapresse