Il giorno più dolce per gli uomini di Roberto Mancini. La vittoria di ieri degli Europei 2021 di calcio nella Finale contro l’Inghilterra ha regalato tante emozioni ai tifosi azzurri, scesi in piazza per festeggiare il riscontro di Wembley.

Una rassegna continentale esaltante nella quale i nostri portacolori sono riusciti sia a mettere sul campo un ottimo gioco a livello di proposta che capacità di compattarsi quando è stato il momento di farlo. In sostanza, una prestazione da grande squadra che ha permesso alla Nazionale di trionfare e di riportare nel Bel Paese un trofeo che mancava da 53 anni.

Non è stato però un percorso tutto rose e fiori e spesso al centro delle critiche c’è finito Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio non ha inciso come avrebbe voluto e dovuto: i soli 2 gol nella prima fase non hanno dato quelle risposte che si aspettava da lui, soprattutto nel confronto in termini realizzativi con quanto fatto tra le fila bianco-celesti.

Immobile, però, ha fatto buon viso a cattivo gioco, descrivendo sui suoi profili social il suo stato d’animo: “Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà, le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei. Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d’Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso“.

Foto: LaPresse