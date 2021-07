Ufficializzato il calendario della seconda edizione degli European Championships 2022 che si terranno a Monaco di Baviera da giovedì 11 a domenica 21 Agosto. La città tedesca sarà sede della competizione multisport che vedrà impegnati gli atleti del Vecchio Continente di nove sport diversi.

Saranno ben 4.700 gli atleti provenienti da circa 50 nazioni in gara in 176 eventi che assegneranno le medaglie. La nazione classificata al primo posto nel medagliere generale per gli sport partecipanti riceverà il Trofeo degli Europea Championships.

Un grande sforzo organizzativo che ha visto l’impegno delle federazioni di Beach Volley, Canoa Sprint, Ciclismo, Ginnastica, Canottaggio, Arrampicata sportiva, Ping-pong e Triathlon. Un evento continentale multisport che sarà molto appetito anche dalle emittenti internazionali.

“Questo è un enorme traguardo per gli Europea Championships di Monaco 2022 – sottolinea il presidente del Cda Libor Varhaník – Tutte le parti interessate hanno lavorato insieme in uno spirito di collaborazione per sviluppare un fantastico programma di gare in 11 giorni pieni di finali piene di azione e momenti da medaglia d’oro che vedranno protagonisti le stelle più brillanti d’Europa, tra cui Dina Asher-Smith, Laura Ludwig, Yul Oeltze, Adam Ondra, Peter Sagan, Max Whitlock, Birgit Skarstein, Timo Boll e Alistair Brownlee“.

Spettacolo assicurato con un ricchissimo programma di gare come ricorda Libor Varhanik: “Monaco 2022 sarà un’esperienza straordinaria per i possessori di biglietti e per gli spettatori da casa che potranno seguire attravers la televisione, radio e canali online in grado di offrire una vasta scelta di contenuti agli appassionati. Unendo i nostri sport, forniremo alle emittenti grandi opportunità di narrazione, consentendo loro di passare da un evento all’altro e dando al pubblico la possibilità di seguire i loro atleti nazionali preferiti attraverso i 9 sport olimpici dalla mattina alla sera mentre lottano per la gloria europea“.

NEWS ALERT! Today we announce the finalised European Championships Munich 2022 sports programme and daily competition schedule: 4,700 athletes, 176 medal events, over 50 nations, 11 days of competition, 9 Olympic sports, 1 multi-sport event. INFO: https://t.co/Vs4sUXNOGs #EC2022 pic.twitter.com/KbbqlCDDi8 — European Championships (@Euro_Champs) July 6, 2021

Foto: LaPresse