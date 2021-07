Equitazione, Paralimpiadi Tokyo 2020: le convocate per il paradressage, spicca Sara Morganti

Si avvicina sempre di più l’edizione 2021 delle Paralimpiadi di Tokyo, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, con la Federazione Italiana Sport Equestri che ha sciolto le riserve sulle convocazioni per la gara di paradressage, contando su un giusto mix di esperienza e giovinezza.

La stella sarà sicuramente Sara Morganti, amazzone del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, capace in carriera di trionfare per tre volte nei World Equestrian Games, e collezionando cinque medaglie agli Europei. Dopo Londra 2012 e Rio 2016 sarà la terza esperienza per Francesca Salvadè, mentre saranno al debutto assoluto Federica Sileoni e Carola Semperboni.

“Sono sicuro che le nostre azzurre daranno il meglio, così come hanno sempre fatto durante la loro carriera agonistica – ha dichiarato il Presidente della FISE Marco Di Paola nelle parole riportate dal sito federale – Sappiamo che sarà un’edizione dei Giochi molto complicata da un punto di vista logistico a causa delle diverse restrizioni, ma la Federazione sta facendo il massimo per rendere più agevole la trasferta da un punto di vista organizzativo. Partecipare a un’edizione dei Giochi Olimpici o Paralimpici in rappresentanza del tricolore è il sogno di ogni sportivo, per questo l’augurio che voglio rivolgere a ognuna delle quattro azzurre presenti a Tokyo è quello di vivere questo sogno, simbolo di ripartenza per tutto il mondo dello sport”.

Le convocate per la gara di paradressage:

Sara Morganti (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) su Royal Delight o Mariebelle;

Francesca Salvadè (Dressage Life Asd) su Oliver-Vitz;

Carola Semperboni (La Nuova Cerrina Asd) su Paul;

Federica Sileoni (Scuderia Le Tre Coste SSD a RL) su Burberry o Don Perignon.

Foto: FISE