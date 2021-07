Vincitore della storica frazione con la doppia scalata al Mont Ventoux, all’attacco da protagonista sin dalla prima settimana, piazzato di lusso in volata alle spalle di Mark Cavendish. Cosa chiedere di più ad un fenomeno di questo calibro in un Tour de France, tra l’altro, non preparato al meglio? Ecco, la doppietta con un successo nella cronometro individuale.

Wout van Aert è davvero eccezionale e lo dimostra ogni giorno di più. Oggi il corridore della Jumbo-Visma è riuscito a dar spettacolo lungo i 30,8 chilometri da Libourne a Saint-Émilion, volati alla media di 51.500 km/h. Gli avversari, se pur in una prova completamente pianeggiante, sono lontani oltre 20”.

Era il favorito, vista la condizione che chiaramente era in crescendo giorno dopo giorno (era annunciato non al top a causa di un’operazione all’appendicite arrivata in primavera), e lo ha dimostrato nel migliore dei modi: dominando in lungo e in largo.

Ora lo stato di forma del belga fa paura in vista di Tokyo. Alle Olimpiadi, infatti, può davvero fare l’enplein: con questa gamba appare il primo della lista sia per la prova in linea che per quella a cronometro. Il percorso lo favorisce in entrambi casi, duro, ideale per le sue caratteristiche: Filippo Ganna può iniziare a tremare, con un avversario così sarà difficilissimo.

