Ciclismo su pista, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista delle imminenti Olimpiadi di Tokyo 2020 che andranno in scena dal 23 luglio all’8 agosto. Tra le discipline più attese in prospettiva medaglia per i colori azzurri c’è sicuramente il ciclismo su pista, le cui prove sono in programma dal 2 all’8 agosto all’Izu Velodrome, che si trova a 120 chilometri da Tokyo. Sono previsti dodici eventi, sei per genere: Keirin, Omnium, Velocità individuale, Inseguimento a squadre, Velocità a squadre e Madison, che farà il suo ritorno dopo l’ultimo atto andato in scena a Pechino 2008.

Il ciclismo su pista è sicuramente una delle specialità che più ha emozionato a Rio 2016 per quanto riguarda i colori azzurri e la meravigliosa medaglia d’oro nell’Omnium di Elia Viviani, che si ripresenta a Tokyo da portabandiera della nostra Nazionale, puntando nuovamente in alto con una spedizione tricolore di grandissimo livello, da cui sono attese molte più chance di podio.

Ma adesso andiamo a scoprire nel dettaglio l’intenso programma olimpico riservato al ciclismo su pista.

PROGRAMMA CICLISMO SU PISTA TOKYO 2020

Lunedì 2 agosto – ore 8.30-11.30

Qualificazioni Velocità a squadre femminile

Qualificazioni inseguimento a squadre femminile

Primo turno Velocità a squadre femminile

Qualificazioni Inseguimento a squadre maschile

Finali Velocità a squadre femminile

Martedì 3 agosto – ore 8.30-11.10

Primo turno Inseguimento a squadre femminile

Qualificazioni Velocità a squadre maschile

Primo turno Inseguimento a squadre maschile

Primo turno Velocità a squadre maschile

Finali inseguimento a squadre femminile

Finali Velocità a squadre maschile

Mercoledì 4 agosto – ore 8.30-12.00

Qualificazioni Velocità individuale maschile

Primo turno Keirin femminile

1/32 Finali Velocità individuale maschile

ripescaggi Keirin femminile

1/32 Finali Ripescaggi Velocità maschile

Finali Inseguimento a squadre maschile

Sedicesimi di finale Velocità individuale maschile

Ripescaggi sedicesimi di finale Velocità individuale maschile

Giovedì 5 agosto – ore 8.30-15.50

Quarti di finale Omnium Scratch Race maschile

Ottavi di finale Velocità individuale maschile

Quarti di finale Keirin femminile

Ripescaggi ottavi di finale Velocità individuale maschile

Omnium Tempo Race 2/4 maschile

Quarti di finale Velocità individuale maschile

Semifinali Keirin femminile

Omnium Elimination Race maschile 3/4

Finale 7-12 Keirin femminile

Finale 1-6 Keirin femminile

Omnium maschile gara a punti 4/4

Velocità individuale maschile per il 5°-8° posto

Venerdì 6 agosto – ore 8.30-12.15

Qualificazioni Velocità individuale femminile

Semifinali Velocità individuale maschile

1/32 Finali Velocità individuale femminile

1/32 Finali ripescaggi Velocità individuale femminile

Finale Madison femminile

Finali Velocità individuale maschile

Sedicesimi di finale Velocità individuale femminile

Ripescaggi sedicesimi di finale Velocità individuale femminile

Sabato 7 agosto – ore 8.30-11.25

Ottavi di finale Velocità individuale femminile

Primo turno Keirin maschile

Ripescaggi ottavi di finale Velocità individuale femminile

Ripescaggi Keirin maschile

Quarti di finale Velocità individuale femminile

Finale Madison maschile

Domenica 8 agosto – ore 3.00-6.15

Omnium Scratch Race 1/4 femminile

Semifinali Velocità individuale femminile

Quarti di finale Keirin maschile

Omnium Tempo Race 2/4 femminile

Gara Velocità individuale femminile per il 5°-8° posto

Semifinali Keirin maschile

Finali Velocità individuale femminile

Omnium gara di eliminazione 3/4 femminile

Finale 7-12 Keirin Maschile

Finale 1-6 Keirin maschile

Omnium gara a punti 4/4 femminile

TV E STREAMING

Tutte le gare di Tokyo 2020 riservate al ciclismo su pista verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e i canali di Eurosport. Inoltre è prevista anche la diretta streaming con l’ampia offerta di Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Ricordiamo infine che OA Sport vi garantirà 24 ore su 24 una copertura totale della rassegna a cinque cerchi del Sol Levante con la DIRETTA LIVE di ogni prova riservata alla pista.

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery +

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse