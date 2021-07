Ciclismo: Peter Sagan rinuncia alle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Tokyo perdono un importante protagonista. Peter Sagan rinuncia alla trasferta giapponese dopo l’intervento di ieri sera per ridurre l’infezione derivata dal taglio al ginocchio avvenuto in occasione della terza tappa.

Ricordiamo la caduta del pluricampione slovacco, entrato in contatto con Caleb Ewan durante la volata in quel di Pontivy. La scivolata ha escluso il velocista australiano dalla corsa transalpina, una sorte che è toccata ieri anche a Sagan.

Il ciclista della Bora – hansgrohe alza bandiera bianca ed al suo posto vi sarà Lukáš Kubiš. Sagan non aveva escluso la possibilità di tornare presto in sella in vista della prova in linea delle Olimpiadi, prevista per il 24 luglio. Il pluricampione del mondo si è ritirato dal Tour de France la scorsa settimana proprio perché non riusciva più a pedalare bene e faticava.

Sarebbe stata la terza apparizione per il ciclista ai Giochi Olimpici. Ricordiamo la partecipazione di Sagan a Rio de Janeiro con le mountain bike, evento in cui ottenne un 35° posto conclusivo. Non è stato comunicata una data certa per il ritorno in gara di Sagan.

