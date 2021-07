Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: Simon Geschke positivo al Covid-19, salterà la prova in linea

Nemmeno il tempo per “festeggiare” lo scampato pericolo dei ciclisti spagnoli impegnati ai Giochi Olimpici di Tokyo, dopo aver appreso la positività al Covid-19 di un massaggiatore della nazionale iberica, che il tanto temuto virus ha effettivamente colpito anche il comparto delle due ruote nel Villaggio Olimpico.

Nelle ultime ore è arrivata infatti la conferma della positività al Covid-19 del tedesco Simon Geschke che, ovviamente non potrà partecipare alla prova in linea dei XXXII Giochi Olimpici. Secondo il Comitato Olimpico tedesco, fortunatamente, gli altri 12, tra atleti e membri dello staff che sono stati in a diretto contatto con il ciclista della Cofidis, sono già stati testati e sono tutti risultati negativi.

Cosa accadrà, a questo punto, alla squadra teutonica? Per Maximilian Schachmann e compagni i tamponi negativi daranno la possibilità di essere al via della gara che si disputerà domani ma, gioco forza, dovranno presentarsi ai nastri di partenza dell’attesissima corsa, con un uomo in meno.

La squadra tedesca resta ora con tre elementi: si tratta di Nikias Arndt, Emanuel Buchmann e Maximilian Schachmann. Due su tre sono debuttanti ai Giochi, quest’ultimo è stato nono nella gara mondiale del 2020.

Foto: Lapresse