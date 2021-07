Ciclismo, Marco Villa: “Ganna era deluso dopo i Campionati Italiani, io fiducioso. I tempi sono competitivi”

Marco Villa ha parlato ai microfoni della Federciclismo alla vigilia della partenza degli azzurri per le Olimpiadi di Tokyo.

Ultimo giorno in Sardegna: “Ci mancava un po’ di lavoro di fondo dopo tutti i lavori specifici che abbiamo fatto, soprattutto Ganna che dal Giro d’Italia aveva fatto solo la corsa di Lugano, il Campionato Italiano dove, insomma, ne era uscito un po’ deluso. Deluso lui ma fiducioso io perché faceva parte di un passaggio di recupero“.

Sulla gara: “E io credo che qui sia un bel Giro, cinque tappe anche abbastanza lunghe ed impegnative, dove anche in gruppo a volte non si sta in bici per risparmiarsi, ma bisogna spingere anche in gruppo quindi insomma un lavoro completo di fondo, abbiamo fatto un grosso lavoro specifico in pista. Sono fiducioso nel lavoro fatto, ho trovato i ragazzi anche abbastanza tonici e a livelli di tempo molto competitivi“.

Durante la gara gli azzurri fanno dei lavori di intensità: “Siamo qua per allenarci oltre che per rispettare il risultato, quindi sfruttiamo certe situazioni in gara o col vento o certe salite per fare dei lavori specifici anche in gara e poi insomma avere anche le gambe poi alla fine per raccogliere un risultato e rendere un po’ di onore alla gara“.

Sulle imminenti Olimpiadi: “Mi sarebbe piaciuto correre l’anno scorso e già adesso pensare alle prossime Olimpiadi, però purtroppo questa situazione è capitata così, ci adattiamo, abbiamo tenuto duro ancora un anno e siamo arrivati come l’anno scorso, quando eravamo competitivi, anche quest’anno io credo che arriviamo con la stessa determinazione e la stessa condizione“.

Foto: LaPresse