L’indiscrezione è nell’aria ormai da settimane, a breve si aprirà il ciclomercato e dovrebbe arrivare l’ufficialità. Vincenzo Nibali lascerà la Trek-Segafredo per tornare nella squadra dove è diventato uno dei corridori italiani più forti della storia: l’Astana.

A confermarlo è Giuseppe Martinelli in una lunga intervista nella prima parte della diretta della tappa del Tour de France su Eurosport: “L’idea mi è venuta alla Tirreno-Adriatico di quest’anno. Una mattina l’ho buttata lì a Vincenzo, gli ho chiesto perché non tornasse da noi a chiudere la carriera, dopo aver vinto tutto. Lui il giorno dopo è arrivato al bus e mi ha detto ‘sai che ci ho pensato?! Se si potesse fare sarebbe bello’. Da lì ho cominciato a lavorare ai fianchi la mia squadra e chi avesse un po’ di dubbi, cosa normale visto che ha 36 anni”.

Prosegue il direttore sportivo nativo di Rovato: “Il ritorno all’Astana di Vincenzo però mi darebbe qualcosa in più: sia alla squadra, oltre a smuovere un po’ di voglia in lui. Farebbe bene ad entrambi: a noi come squadra, visto che tornerebbe un campione che darebbe lustro all’Astana Premier Tech, ma anche a lui, visto che forse qualcosa ancora deve dare, chissà che non riesca a farlo con noi”.

A chiudere: “Non è ancora definito il tutto, lo stiamo facendo in questi giorni, spero che si riesca a fare tutto questo. Per me come Martinelli e lo voglio far capire anche a quelli che dicono che sarebbe troppo vecchio, sono convinto che possiamo fare ancora qualcosa di buono. Poi se non lo farà chiuderà la carriera nella squadra dove ha vinto tutto, tanti campioni lo stanno facendo e potrebbe essere lo stesso con Vincenzo”.

Foto: Lapresse