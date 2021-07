Giornata di vigilia per l’Italia di ciclismo, che domani sarà impegnata nella prova in linea delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale maschile proverà a essere protagonista lungo un percorso estremamente esigente ed impegnativo, lungo 234 km con un dislivello di quasi 5000 metri. Si preannuncia grande spettacolo lungo il circuito del Fuji, sono previste ben 13 salite di cui tre molto ardue e che faranno selezione.

Gli azzurri si presentano da outsider, ma hanno tutte le carte in regola per ben figurare e cercare il colpaccio. Gianni Moscon può dire la sua in salita, Vincenzo Nibali ha l’esperienza del veterano, Giulio Ciccone e Damiano Caruso sono in ottima forma, Alberto Bettiol è imprevedibile. Oggi si è svolto l’ultimo allenamento a Tokyo, ma cosa mangiano gli azzurri a colazione prima della rifinitura che prevede la gara?

Il CT Davide Cassani lo mostra in un suo video. Vincenzo Nibali e Filippo Ganna preferiscono il salato, con un po’ di omelette e prosciutto. Nel frattempo si preparano anche le tartellette per domani. Gli azzurri sono in armonia al tavolo, poi il pranzo. Damiano Caruso parla del suo menu a pranzo: riso in bianco, olio, parmigiano, petto di pollo. Lo chef mostra poi la tavolata con le pietanze: gnocchi di zucca, pennette al pistacchio, branzino e petto di pollo, pomodori ripieni, gamberi, rucole, insalita, avocado.

COSA MANGIANO GLI AZZURRI? ULTIMO ALLENAMENTO PRIMA DELLE OLIMPIADI

Foto: Lapresse