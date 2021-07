Cordiano Dagnoni, attuale Presidente della Federciclismo, dopo una giornata passata in chiave prettamente sportiva in quel di Tokyo ha deciso di parlare per provare a distendere gli animi in merito alla questione che vede al centro delle attenzioni il ct azzurro Davide Cassani.

Questo il suo pensiero riportato in via molto numerosa: “Ho sentito le sue parole. Anche Cassani ha usato il buonsenso, lasciamo passare le Olimpiadi, stiamo concentrati su quello che stiamo facendo, io mi sono riservato di parlarne in Consiglio a fine agosto. Lui farà i suoi ragionamenti, ognuno farà i suoi, ma abbassiamo i toni e pensiamo alle gare che sono la cosa più importante“.

La vicenda si è aperta nel momento in cui Cassani, non senza rilasciare frasi a metà tra l’enigmatico e il sibillino, è ritornato in Italia dal Giappone: questo è parso il preludio a un’uscita di scena dai quadri tecnici, anche in ragione dei cambiamenti in seno alla Federazione.

Il tutto alla vigilia del momento in cui il ciclismo affronterà le gare su pista, con un programma che si estende per tutta la seconda settimana, da lunedì 2 a domenica 8 in quel dell’Izu Velodrome.

Foto: LaPresse