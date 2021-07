Cerimonia inaugurale Olimpiadi Tokyo in tv: orario, tv, streaming, dove vederla

Finalmente ci siamo: domani inizieranno le Olimpiadi di Tokyo. La cerimonia inaugurale è in programma a partire dalle ore 13.00 di venerdì 23 luglio. Come di consueto la sfilata delle delegazioni prenderà il via dopo l’accensione della torcia olimpica.

Come i consueto sarà la Grecia ad aprire la parata, la nazione che rappresenta la patria delle Olimpiadi. A chiudere come da tradizione sarà il Paese ospitante, in questo caso il Giappone. L’ordine di sfilata della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato determinato dall’ordine “alfabetico” dei Paesi nella lingua giapponese.

Per quanto concerne l’Italia sarà la diciannovesima delegazione a sfilare. I nostri portabandiera saranno Elia Viviani e Jessica Rossi. Grande soddisfazione in casa azzurra anche per Paola Egonu che sfilerà in rappresentanza dei portabandiera Cio.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intero evento minuto dopo minuto e non perdersi davvero nulla di uno spettacolo sempre affascinante e dal grande impatto mediatico a livello mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 23 LUGLIO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Tokyo 2021

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse