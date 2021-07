Cerimonia inaugurale Giochi Olimpici: dove vederla in tv e streaming. Orario e programma in chiaro

Venerdì 23 luglio alle ore 13.00 italiane prenderà il via la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo l’accensione della torcia olimpica, il pronunciamento del giuramento di atleti/allenatori/giudici e il discorso di apertura, si vivrà con grande emozione la sfilata delle Nazioni partecipanti. Le delegazioni dei vari Paesi si susseguiranno per dare un messaggio di serenità e speranza in un momento molto difficile per tutti a causa del Covid.

Come da tradizione, la parata sarà aperta dalla Grecia in quanto culla dell’olimpismo, lì dove tutto è iniziato tanto tempo fa. A chiudere, invece, come altra abitudine ormai diventata consueta, sarà il Paese ospitante, in questo caso il Sol Levante. L’ordine di sfilata della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stato determinato dall’ordine “alfabetico” dei Paesi nella lingua giapponese.

L’Italia, i cui portabandiera saranno Elia Viviani e Jessica Rossi, uscirà per 19ma, tra Israele e Iraq: sarà presente una parte dei 385 azzurri qualificati a questa kermesse. Motivo d’orgoglio per l’Italia sarà anche il fatto che in rappresentanza dei portabandiera Cio ci sarà Paola Egonu: la giocatrice di volley è stata scelta insieme ad altri atleti a sfilare con il vessillo dei Cinque Cerchi.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. L’evento sarà visibile anche in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’intero evento minuto dopo minuto e non perdersi davvero nulla di uno spettacolo sempre affascinante e dal grande impatto mediatico a livello mondiale.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI TOKYO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 23 LUGLIO:

13.00 Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Tokyo 2021

CERIMONIA D’APERTURA OLIMPIADI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse