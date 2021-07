Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: nuovo programma per il weekend. Previsto maltempo per lunedì

Cambia il programma per quanto riguarda il canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per lunedì 26 luglio è infatti prevista una forte perturbazione e sono annunciate pioggia, vento forte e raffiche al Sea Forest Waterway nella baia della capitale giapponese. Proprio per questo motivo, le semifinali di singolo e doppio di coppia (per entrambe i sessi) sono state anticipate a domenica 25 luglio insieme al ripescaggio del quattro di coppia maschile e femminile. A domani, invece, sono state anticipate le batterie degli otto maschili e femminili, previste originariamente per domenica.

Le gare inizieranno alle ore 01.00 italiane sabato 24 luglio con i ripescaggi del singolo femminile. Le batterie degli otto sono previste dalle ore 05.00 di sabato 24 luglio. Tutte le gare originariamente previste per lunedì 26 luglio sono state anticipate a domenica 25 luglio. Il 26 luglio non si scenderà dunque in acqua, mentre dal 27 luglio il calendario rimane quello originario. Di seguito il nuovo programma, tutti gli orari dettaglio e il calendario del cannottaggio nel weekend del 24-25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

NUOVO CALENDARIO CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2021

SABATO 24 LUGLIO:

01.00 Singolo femminile, ripescaggi

01.30 Singolo maschile, ripescaggi

02.00 Doppio femminile, ripescaggi

02.10 Doppio maschile, ripescaggi

02.20 Due senza femminile, batterie

02.50 Due senza maschile, batterie

03.20 Doppio pesi leggeri femminile, batterie

03.50 Doppio pesi leggeri maschile, batterie

04.20 Quattro senza femminile, batterie

04.40 Quattro senza maschile, batterie

05.00 Otto maschile, batterie

05.20 Otto femminile, batterie

DOMENICA 25 LUGLIO:

02.40 Doppio maschile, ripescaggi

02.50 Doppio femminile, ripescaggi

03.00 Doppio pesi leggeri maschile, ripescaggi

03.20 Doppio pesi leggeri femminile, ripescaggi

03.40 Quattro di coppia maschile, ripescaggi

03.50 Quattro di coppia femminile, ripescaggi

04.00 Singolo femminile, quarti di finale

04.40 Singolo maschile, quarti di finale

05.20 Doppio femminile, semifinali

05.40 Doppio maschile, semifinali

06.00 Quattro senza femminile, ripescaggi

06.10 Quattro senza maschile, ripescaggi

Foto: Lapresse