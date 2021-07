Il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek scenderà in acqua tra poche ore per la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre hanno strappato il pass per il penultimo atto della manifestazione grazie al terzo posto nella prima serie. Il loro tempo, 7’22″79, era valso il quinto crono complessivo. Di seguito le dichiarazioni delle due portacolori del Bel Paese.

Queste le dichiarazioni Aisha Rocek: “Dalla batteria a oggi la barca è cambiata, sta migliorando e noi stiamo pensando con attenzione ad ogni colpo che facciamo. C’è un’attenzione assoluta in ogni aspetto sia in acqua che a terra, e in più a gasarci ulteriormente ci sono le gare di chi ha già disputato più turni di noi, anche se noi dobbiamo ancora fare il nostro e per questo abbiamo un po’ di tensione addosso e ed è normale che sia così. Restiamo tranquille, e poi domani pensiamo a dare il tutto per tutto, cercando di disputare la nostra gara senza strafare. Oggi forse, guardando le condizioni dell’acqua, avremmo potuto gareggiare, ma meglio così, sarebbe stata comunque una semifinale falsata, bene scendere in acqua domani ad armi pari”.

Queste, invece, le parole di Kiri Tontodonati: “Tutto sommato abbiamo vissuto bene questi due giorni di stop non preventivato. Il Direttore Tecnico ci aveva avvisate che l’Olimpiade era una cosa a sé e che tutto può sempre succedere, dunque il cambio di programma non ci ha scombussolate più di tanto. Eravamo pronte prima e lo saremo domani. Stiamo vivendo la nostra Olimpiade giorno per giorno, rimanendo tranquille e cercando di goderci ogni momento di questa bella avventura”.

Foto: Lapresse