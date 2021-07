Ci sarà un cambio, per scadenza di mandato, alla vicepresidenza del CIO. L’unica candidata per la posizione è Nicole Hoevertsz, ex nuotatrice di Aruba che dal 2006 fa parte del consesso a cinque cerchi. Sostituirà Anita DeFrantz, ex medaglia di bronzo americana nel canottaggio a Montreal 1976.

Quest’ultima dovrà lasciare a causa della scadenza del doppio mandato di quattro anni, il massimo possibile: una sostituzione sostanzialmente naturale. L’incarico della sua sostituta proseguirà fino al 2025, quando il CIO eleggerà anche il successore di Thomas Bach.

La sessione del CIO in cui verrà votata Hoevertsz dovrebbe essere quella di mercoledì 21, proprio a Tokyo. Era già stata in capo alla commissione di coordinamento dei Giochi di Los Angeles 2028 nel 2019. E’ inoltre vicepresidente della stessa commissione per Parigi 2024.

L’interessata ha dichiarato a insidethegames: “Certamente non voglio rimpiazzare Anita in qualunque posizione o capacità. E’ una largamente ammirata collega per la quale ho grande apprezzamento e rispetto, e non vedo l’ora di continuare a lavorare con lei per molti altri anni a venire. Serviamo entrambi il movimento olimpico, e in particolare gli atleti, con passione, e spero che continueremo a essere in grado di continuare l’ottimo lavoro fatto da Anita in questi anni. E’ un esempio da seguire per molti“.

Foto: LaPresse