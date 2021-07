Cambia il giuramento olimpico: nuova formula a Tokyo 2021. Parole e testo per atleti, tecnici, giudici

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano a grandi passi e cresce l’attesa per la Cerimonia d’Apertura, in programma venerdì 23 luglio (ore 13.00 italiane). In quell’occasione verrà pronunciato il giuramento olimpico, che per l’occasione è stato aggiornato rispetto alle edizioni precedenti ed è stato esteso da tre a sei giurati: due atleti, due tecnici, due giudici. Un mutamento fortemente voluto per garantire la parità di genere su cui il CIO sta investendo parecchio.

La nuova formulazione del giuramento olimpico è frutto di una serie di raccomandazioni fatte dalla Commissione degli atleti del CIO sulla rule 50.2 per aumentare le opportunità di espressione degli atleti durante i Giochi Olimpici. A seconda del gruppo che sta parlando la formula diventa: “A nome degli atleti”, “A nome di tutti i giudici” o “A nome di tutti gli allenatori e official”. E ancora: “Promettiamo di prendere parte a questi Giochi Olimpici, rispettando e attenendoci alle regole, in uno spirito di fair play, inclusione e uguaglianza. Siamo solidali tra di noi e ci impegniamo per uno sport senza doping, senza imbrogli e senza alcuna forma di discriminazione. Lo facciamo per l’onore delle nostre squadre, nel rispetto dei Principi Fondamentali dell’Olimpismo e per rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport“.

Va ricordato che il giuramento olimpico venne recitato per la prima volta alle Olimpiadi di Anversa 1920 e che è stato scritto dal barone Pierre de Coubertin, il fondatore dei giochi moderni. Nel corso del tempo si è evoluto in modo da riflettere la natura mutevole delle competizioni sportive.

Foto: Lapresse