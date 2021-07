Calcio, rischio Covid a Coverciano e ritiro blindato prima della Finale degli Europei

Rischio Covid a Coverciano e ritiro azzurro blindato. E’ questa la notizia che arriva a due giorni dalla Finale degli Europei 2021 di calcio tra l’Italia e l’Inghilterra.

Il caso positivo è quello di un giornalista tra quelli al seguito della Nazionale al rientro dalla semifinale Italia-Spagna. C’è ottimismo per quanto riguarda la squadra e lo staff tecnico visto che i calciatori sono vaccinati, hanno avuto contatti con i media limitati e quindi non si teme un focolaio come quello che si venne a creare purtroppo a marzo.

Nel caso specifico, le positività tra il personale dei media sono tre e tra queste (fonte: Ansa) c’è il caso del telecronista Rai Alberto Rimedio. Va detto che solo uno dei tre giornalisti è rientrato a Coverciano (di qui l’allarme) perché gli altri due sono rimasti in Inghilterra.

Come comunicato, la conferenza stampa di Leonardo Bonucci prevista per oggi sarà effettuata da remoto per sicurezza, favorendo così la sanificazione del ritiro.

Foto: LaPresse