Sarà ancora una volta l’Olimpico di Roma a ospitare un confronto tra la Nazionale italiana di calcio e la Svizzera. Gli azzurri, vincitori del titolo continentale e impostisi per 3-0 nell’incontro del girone di qualificazione con gli elvetici a Roma, si confronteranno nuovamente con i rosso-crociati il 12 novembre (ore 20.45) per la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

A punteggio pieno dopo tre incontri nel Gruppo C, la Nazionale di Mancini vorrà dare continuità ai propri risultati e giocherà il 2 settembre a Firenze contro la Bulgaria, mentre il 5 andrà a Basilea proprio per affrontare gli elvetici e l’8 completerà questo ciclo di partite vedendosela contro la Lituania a Reggio Emilia.

Dopo la finestra dedicata alla Final Four di Nations League a cui la compagine tricolore prenderà parte affrontando la Spagna a San Siro, le qualificazioni torneranno in scena a novembre con la partita di Roma citata e poi il 15 affrontando in trasferta l’Irlanda del Nord. Da questo punto di vista, gli azzurri sono intenzionati a dar continuità alla striscia di risultati utili che con i successi agli Europei è arrivata 34 match senza sconfitte.

