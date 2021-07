Calcio, per entrare allo stadio occorrerà il Green Pass, la capienza sarà portata al 50% in zona bianca

Si potrà andare allo stadio, ma solo con il Green Pass. Questa, in sintesi, è la notizia tanto attesa, anche se era già nell’aria da qualche giorno, che è stata inserita nel nuovo DPCM e confermata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, con le linee guida che scatteranno a partire dal prossimo 5 agosto.

Nello specifico cosa cambierà per la Serie A 2021-2022? Per potere entrare negli impianti sportivi italiani servirà dunque il certificato vaccinale, mentre sono in arrivo anche novità dal punto di vista della capienza.

Per esempio, in zona bianca sale dal 25% al 50% il limite per gli impianti all’aperto, mentre arriva al 25% per quelli al chiuso (palazzetti). Se, invece, si tornerà in zona gialla, i limiti saranno di 2500 persone all’aperto e di mille al chiuso.

Stesso discorso anche per entrare in palestre e piscine. Anche in questo caso occorrerà il Green Pass, e sarà sufficiente una sola dose di vaccino, ma anche in caso di zona bianca.

