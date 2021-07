Gli echi del trionfo europeo a Londra, nella Finale di Wembley, ancora si possono udire metaforicamente parlando. L’impresa della Nazionale italiana di calcio è stata grande sia per il modo in cui è stata realizzata che per il messaggio arrivato: una compagine unita, dove tutti hanno dato un grande contribuito e nessuno si è sentito escluso.

Al di là della polemica sui festeggiamenti a Roma che tanti argomenti di discussione ha stimolato, Leonardo Bonucci è stato tra i protagonisti in campo di questa vittoria. Lui, insieme a Giorgio Chiellini, è stato il riferimento della difesa, capace di farsi trovar pronto in zona gol quando è stato importante. E’ il caso proprio dell’atto conclusivo contro l’Inghilterra.

Un trionfo che affonda le sue radici da lontano, forgiato da 34 risultati utili consecutivi e in cui il tecnico Roberto Mancini è stato in grado di inculcare nella testa dei giocatori la convinzione di potercela fare e di dimenticare la grande delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia.

E’ per questo che Bonucci, sul suo profilo Instagram, ha voluto dedicare un post di stima nei confronti dell’allenatore della Nazionale: “Grazie Mister. Per tutto. La vera vittoria però non è stata la coppa ma il fatto che tu sia riuscito a mettere d’accordo più di 60 milioni di allenatori!!!!”

Foto: LaPresse