Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: Svezia, Gran Bretagna e Olanda chiudono in vetta i tre gironi

Si sono andati a concludere i gironi eliminatori del torneo di calcio femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tutte in campo le squadre e risultati che sono andati a fissare la composizione dei quarti di finale. Non ci sono state grosse sorprese, con l’Olanda che ha demolito la Cina, il Brasile che ha vinto di misura sullo Zambia, mentre la Svezia continua a impressionare. Pareggio innocuo per la Gran Bretagna, che mantiene la vetta del Girone E, e per gli Stati Uniti che, tuttavia, ora se la dovranno vedere contro le temibili oranje.

I RISULTATI DEI MATCH ODIERNI

Nel Gruppo G, pareggio a reti bianche tra Stati Uniti e Australia, mentre la Svezia ha piegato la Nuova Zelanda con il punteggio di 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Anvegard e Janogy. Con questi risultati le scandinave volano al prossimo turno con 9 punti, mentre gli USA precedono l’Australia al secondo posto per differenza reti. Bene lo stesso per le oceaniche, che passano il turno come seconda migliore terza.

Nel Gruppo E, pareggio per 1-1 tra Canada e Gran Bretagna, con la rete di Leon (55′) per le canadesi, quindi pareggio delle britanniche all’85’ con Weir. Nel secondo match la padrone di casa del Giappone hanno vinto 1-0 contro il Cile grazie alla rete di Tanaka al 77′. Con questi risultati la Gran Bretagna chiude in vetta con 7 punti, davanti al Canada con 5, mentre il Giappone si ferma a quota 4 e si qualifica come migliore terza.

Nel Gruppo F, infine, l’Olanda ha schiantato la Cina con il punteggio di 8-2, in una gara letteralmente senza storia. Per le oranje reti di van de Sanden, Beerensteyn (2), Martens (2), Miedema (2) e Pelova, mentre per le asiatiche sono andate a segno Yanwen Wang e Wang Shanshan. Il Brasile, quindi, ha superato lo Zambia per 1-0 grazie al gol di Andressa, ma le africane sono rimaste in 10 dopo appena 13 minuti, regalando un match più semplice alle rivali.

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Gran Bretagna – Australia

Svezia – Giappone

Stati Uniti – Olanda

Canada – Brasile

Foto: Lapresse