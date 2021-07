Siamo sempre più vicini alla partenza dei Giochi Olimpici. Domani, 21 luglio 2021, partiranno i primi scorci sportivi con softball e calcio femminile; le dodici nazionali in lizza per il podio a cinque cerchi inizieranno domani la loro battaglia per il metallo più pregiato e più ambito, che potrebbe far ricordare i loro nomi per l’eternità.

Ad aprire il programma alle 16.30 locali (le 9.30 italiane) a Sapporo sarà la Gran Bretagna contro il Cile. Pronostico a favore del blocco inglese, quarto all’ultimo Mondiale, ma le sudamericane stanno crescendo. A Miyagi invece, dopo trenta minuti, un match tra Brasile e Cina meno chiuso di quanto possa sembrare, ma sarà sempre un piacere poter osservare in campo la regina Marta. Saranno invece le 17.30 locali l’orario di debutto delle campionesse del mondo in carica, gli Stati Uniti di Alex Morgan e Megan Rapinoe, che si troveranno nuovamente di fronte la Svezia dopo il girone mondiale di due anni fa.

Si torna a Sapporo per la sessione serale, con il Giappone padrone di casa, pieno di giocatrici tecniche, che si scontrerà in un match assai interessante con il Canada, squadra di spessore arrivata agli ottavi negli ultimi Mondiali, poi battuta dall’Olanda finalista, e sono proprio le Oranges impegnate alle ore 20 locali al Miyagi Stadium. Le vicecampionesse del mondo in carica, battute solo dagli Stati Uniti, avranno un debutto sulla carta morbido contro lo Zambia. A chiudere il programma a Tokyo, sarà invece il derby tra Australia e Nuova Zelanda, con il pronostico che pende dalla parte della prima.

Foto: LaPresse