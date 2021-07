Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: le convocate e le rose di tutte le Nazionali

Il conto alla rovescia sta per scadere. Il torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà il primo evento a dare il via alle danze visto che dal 21 luglio si inizierà a fare sul serio. Match che si susseguiranno fino al 6 agosto. Saranno 12 le squadre a contendersi il la top-3 a Cinque Cerchi, ovvero Giappone, Brasile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Canada, Stati Uniti, Zambia, Australia, Cina e Cile.

12 compagini che non vedono la presenza delle campionesse olimpiche uscenti della Germania, non qualificate per i Giochi per via del piazzamento nei Mondiali 2019 in Francia e con la novità della selezione britannica, che presente in rosa tutte le calciatrici delle Federazioni del Regno Unito, cosa che non era accaduta precedentemente.

Le dodici formazioni partecipanti sono state suddivise in tre gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate di ciascun girone più le due migliori terze.

Di seguito le rose e tutte le convocazione delle Nazionali presenti:

LE CONVOCATE E LE ROSE DI TUTTE LE NAZIONALI – TOKYO 2021

GIAPPONE

Sakiko Ikeda (Portiere)

Ayaka Yamashita (Portiere)

Saki Kumagai (Difensore)

Risa Shimizu (Difensore)

Asato Miyagawa (Difensore)

Moeka Minami (Difensore)

Nanami Kitamura (Difensore)

Saori Takarada (Difensore)

Emi Nakajima (Centrocampista)

Yui Hasegawa (Centrocampista)

Hina Sugita (Centrocampista)

Narumi Miura (Centrocampista)

Yuzuho Shiokoshi (Centrocampista)

Jun Endo (Centrocampista)

Yuika Sugasawa (Attaccante)

Mana Iwabuchi (Attaccante)

Mina Tanaka (Attaccante)

Yuka Momiki (Attaccante)

USA

Alyssa Naeher (Portiere)

Adrianna Franch (Portiere)

Jane Campbell (Portiere)

Crystal Dunn (Difensore)

Becky Sauerbrunn (Difensore)

Kelley O’Hara (Difensore)

Tierna Davidson (Difensore)

Emily Sonnett (Difensore)

Abby Dahlkemper (Difensore)

Casey Krueger (Difensore)

Sam Mewis (Centrocampista)

Kristie Mewis (Centrocampista)

Julie Ertz (Centrocampista)

Lindsey Horan (Centrocampista)

Rose Lavelle (Centrocampista)

Catarina Macario (Centrocampista)

Tobin Heath (Attaccante)

Carli Lloyd (Attaccante)

Christen Press (Attaccante)

Alex Morgan (Attaccante)

Megan Rapinoe (Attaccante)

Lynn Williams (Attaccante)

PAESI BASSI

Sari van Veenendaal (Portiere)

Lize Kop (Portiere)

Loes Geurts (Portiere)

Lynn Wilms (Difensore)

Stefanie van der Gragt (Difensore)

Aniek Nouwen (Difensore)

Merel van Dongen (Difensore)

Sisca Folkertsma (Difensore)

Kika van Es (Difensore)

Dominique Janssen (Difensore)

Anouk Dekker (Difensore)

Sherida Spitse (Centrocampista)

Daniëlle van de Donk (Centrocampista)

Victoria Pelova (Centrocampista)

Jackie Groenen (Centrocampista)

Inessa Kaagman (Centrocampista)

Jill Roord (Attaccante)

Shanice van de Sanden (Attaccante)

Vivianne Miedema (Attaccante)

Lieke Martens (Attaccante)

Lineth Beerensteyn (Attaccante)

Renate Jansen (Attaccante)

SVEZIA

Hedvig Lindahl (Portiere)

Jennifer Falk Portiere)

Zećira Mušović Portiere)

Magdalena Eriksson (Difensore)

Emma Berglund (Difensore)

Jonna Andersson (Difensore)

Amanda Ilestedt (Difensore)

Nathalie Björn (Difensore)

Emma Kullberg (Difensore)

Caroline Seger (Centrocampista)

Kosovare Asllani (Centrocampista)

Olivia Schough (Centrocampista)

Filippa Angeldahl (Centrocampista)

Julia Roddar (Centrocampista)

Hanna Bennison (Centrocampista)

Filippa Curmark (Centrocampista)

Johanna Rytting Kaneryd (Centrocampista)

Sofia Jakobsson (Attaccante)

Stina Blackstenius (Attaccante)

Fridolina Rolfö (Attaccante)

Mimmi Larsson (Attaccante)

Julia Zigiotti Olme (Attaccante)

Madelen Janogy (Attaccante)

Rebecka Blomqvist (Attaccante)

GRAN BRETAGNA

Ellie Roebuck (Portiere)

Carly Telford (Portiere)

Sandy MacIver (Portiere)

Lucy Bronze (Difensore)

Demi Stokes (Difensore)

Steph Houghton (Difensore)

Rachel Daly (Difensore)

Millie Bright (Difensore)

Leah Williamson (Difensore)

Lotte Wubben-Moy (Difensore)

Keira Walsh (Centrocampista)

Sophie Ingle (Centrocampista)

Kim Little (Centrocampista)

Caroline Weir (Centrocampista)

Jill Scott (Centrocampista)

Ellen White (Attaccante)

Nikita Parris (Attaccante)

Fran Kirby (Attaccante)

Lauren Hemp (Attaccante)

Georgia Stanway (Attaccante)

Niamh Charles (Attaccante)

Ella Toone (Attaccante)

BRASILE

Bárbara (Portiere)

Letícia (Portiere)

Tamires (Difensore)

Érika (Difensore)

Poliana (Difensore)

Rafaelle (Difensore)

Bruna Benites (Difensore)

Jucinara (Difensore)

Formiga (Centrocampista)

Marta (Centrocampista)

Debinha Centrocampista)

Andressinha Centrocampista)

Duda Centrocampista)

Julia Bianchi Centrocampista)

Angelina Centrocampista)

Bia Zaneratto (Attaccante)

Ludmila (Attaccante)

Geyse (Attaccante)

CANADA

Stephanie Labbé (Portiere)

Allysha Chapman (Difensore)

Kadeisha Buchanan (Difensore)

Shelina Zadorsky (Difensore)

Quinn (Centrocampista)

Deanne Rose (Attaccante)

Julia Grosso (Centrocampista)

Jayde Riviere (Difensore)

Adriana Leon (Attaccante)

Ashley Lawrence (Difensore)

Desiree Scott (Centrocampista)

Christine Sinclair (Attaccante)

Évelyne Viens (Attaccante)

Vanessa Gilles (Difensore)

Nichelle Prince (Attaccante)

Janine Beckie (Attaccante)

Jessie Fleming (Centrocampista)

Kailen Sheridan (Portiere)

Jordyn Huitema (Attaccante)

Sophie Schmidt (Centrocampista)

Gabrielle Carle (Difensore)

Erin McLeod (Portiere)

AUSTRALIA

Lydia Williams (Portiere)

Teagan Micah (Portiere)

Mackenzie Arnold (Portiere)

Clare Polkinghorne (Difensore)

Aivi Luik (Difensore)

Steph Catley (Difensore)

Ellie Carpenter (Difensore)

Alanna Kennedy (Difensore)

Courtney Nevin (Difensore)

Charlotte Grant (Difensore)

Laura Brock (Difensore)

Kyra Cooney-Cross (Centrocampista)

Chloe Logarzo (Centrocampista)

Elise Kellond-Knight (Centrocampista)

Emily van Egmond (Centrocampista)

Tameka Yallop (Centrocampista)

Sam Kerr (Centrocampista)

Caitlin Foord (Attaccante)

Mary Fowler (Attaccante)

Emily Gielnik (Attaccante)

Hayley Raso (Attaccante)

Kyah Simon (Attaccante)

CINA

Zhu Yu (Portiere)

Peng Shimeng (Portiere)

Ding Xuan (Portiere)

Li Mengwen (Difensore)

Lin Yuping (Difensore)

Wu Haiyan (Difensore)

Wang Xiaoxue (Difensore)

Luo Guiping (Difensore)

Chen Qiaozhu (Difensore)

Li Qingtong (Centrocampista)

Zhang Xin (Centrocampista)

Wang Shuang (Centrocampista)

Wang Yan (Centrocampista)

Miao Siwen (Centrocampista)

Wang Yanwen (Centrocampista)

Yang Lina (Centrocampista)

Liu Jing (Centrocampista)

Wang Ying (Centrocampista)

Wang Shanshan (Attaccante)

Yang Man (Attaccante)

Wurigumula (Attaccante)

Xiao Yuyi (Attaccante)

NUOVA ZELANDA

Erin Naylor (Portiere)

Anna Leat (Portiere)

C. J. Bott (Difensore)

Meikayla Moore (Difensore)

Claudia Bunge (Difensore)

Ali Riley (Difensore)

Abby Erceg (Difensore)

Anna Green (Difensore)

Katie Bowen (Centrocampista)

Daisy Cleverley (Centrocampista)

Olivia Chance (Centrocampista)

Betsy Hassett (Centrocampista)

Annalie Longo (Centrocampista)

Ria Percival (Centrocampista)

Emma Rolston (Centrocampista)

Paige Satchell (Attaccante)

Hannah Wilkinson (Attaccante)

Gabi Rennie (Attaccante)

CILE

Christiane Endler (Portiere)

Natalia Campos (Portiere)

Antonia Canales (Portiere)

Carla Guerrero (Difensore)

Camila Sáez (Difensore)

Daniela Pardo (Difensore)

Javiera Toro (Difensore)

Valentina Díaz (Difensore)

Fernanda Ramírez (Difensore)

Francisca Lara (Centrocampista)

Yanara Aedo (Centrocampista)

Karen Araya (Centrocampista)

Yessenia López (Centrocampista)

Francisca Mardones (Centrocampista)

Nayadet López (Centrocampista)

Yastin Jiménez (Centrocampista)

Daniela Zamora (Attaccante)

María José Urrutia (Attaccante)

Fernanda Pinill (Attaccante)

Rosario Balmaceda (Attaccante)

Javiera Grez (Attaccante)

Yenny Acuña (Attaccante)

ZAMBIA

Catherine Musonda (Portiere)

Ngambo Musole (Portiere)

Lushomo Mweemba (Difensore)

Esther Siamfuko (Difensore)

Anita Mulenga (Difensore)

Mary Wilombe (Difensore)

Vast Phiri (Difensore)

Martha Tembo (Difensore)

Fikile Khosa (Difensore)

Mary Mulenga (Centrocampista)

Misozi Zulu (Centrocampista)

Grace Chanda (Centrocampista)

Judith Zulu (Centrocampista)

Agness Musase (Centrocampista)

Mary Mwakapila (Centrocampista)

Racheal Nachula (Centrocampista)

Esther Banda (Centrocampista)

Maylan Mulenga (Attaccante)

Hellen Mubanga (Attaccante)

Barbra Banda (Attaccante)

