Calcio, Europei 2021: Alessandro Florenzi torna ad allenarsi. Mancini ha la rosa al completo contro il Belgio

Domani, alle ore 21.00, la Nazionale italiana di Roberto Mancini tornerà in campo per affrontare il Belgio a Monaco di Baviera (Germania) nella sfida dei quarti di finale degli Europei 2021 di calcio.

Gli azzurri, dopo il sofferto successo contro l’Austria (2-1) ai supplementari, dovranno vedersela contro la squadra n.1 del ranking FIFA e non sarà ovviamente un impegno facile. Sul fronte però infortuni arrivano delle buone notizie. Sia Giorgio Chiellini che Alessandro Florenzi sono parte del gruppo e si stanno allenando. Pertanto, il CT Roberto Mancini in vista del confronto ha tutta la rosa a disposizione.

Sul fronte formazione, i dubbi del tecnico italiano sono due per il confronto coi i Diavoli Rossi: l’impiego di Chiellini dal 1′ al posto di Acerbi, ricomponendo la coppia difensiva dell’inizio della rassegna continentale con Bonucci; puntare su Federico Chiesa in alternativa a Domenico Berardi. Le quotazioni dei due giocatori della Juventus sono in rialzo e, stando a quanto riportano le cronache, vi potrebbe essere questo cambiamento di sorta.

Mancini, invece, non dovrebbe andare a modificare il terzetto iniziale di centrocampo schierato contro l’Austria, ovvero Barella, Jorginho e Verratti. Nonostante le prestazioni dell’interista e del calciatore del PSG non siano state entusiasmanti, l’allenatore della Nazionale vuol affidarsi a loro e magari inserire Locatelli e/o Pessina a partita in corso come contro gli austriaci. Per il resto si va verso con una conferma con Immobile e Insigne davanti, la coppia Spinazzola-Di Lorenzo fluidificanti difensivi e in porta Gigio Donnarumma.

