Calcio, Coppa America 2021: la Colombia batte 3-2 il Perù e conquista il 3° posto

Un primo verdetto è arrivato da Brasilia (Brasile), sede della Coppa America 2021 di calcio. All’Estádio Nacional de Brasília la Colombia di Reinaldo Rueda ha sconfitto per 3-2 il Perù, conquistando il terzo posto in questa rassegna. Un match rocambolesco e molto emozionante favorevole ai Cafeteros che hanno fatto leva sulle loro individualità per riuscire a prevalere al termine di questo confronto.

Una partita in salita per i colombiani visto che la prima frazione di gioco si era conclusa sull’1-0 in favore dei peruviani, a segno con Yoshimar Yotun al 45′. Nella ripresa ci ha pensato l’esterno della Juventus Juan Cuadrado a rimettere le cose al loro posto con una realizzazione al 49′. La formazione di Rueda è salita di colpi e la marcatura al 66′ di Luis Diaz l’ha dimostrato.

Confronto in ghiaccio? Assolutamente no e a ribadirlo è stato Gianluca Lapadula all’82’ che ha tramutato in oro un assist di Garcia. Girandola di cambi nel finale con il tecnico colombiano che fa entrare Luis Muriel al posto di Barrios. E’ proprio dai piedi del calciatore dell’Atalanta che è arrivato il gol del 3-2 al 94′ firmato ancora una volta da Diaz, facendo calare il sipario sul match.

Ora si attende la sfida più attesa, ovvero la Finalissima tra Argentina e Brasile che andrà in scena alle ore 02.00 italiane di domani 11 luglio nel mitico Maracanã di Rio de Janeiro e ne vedremo delle belle.

Foto: LaPresse