Calcio a 5: date e linee guida per i Campionati Nazionali 2021/2022

Chiusasi la stagione 2020/2021, per la Divisione Calcio a 5 è già tempo di pensare alla prossima annata. Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, l’organo di controllo del futsal italiano ha infatti dettato date e linee guida relative ai Campionati Nazionali 2021/2022.

Dalla Serie A Maschile alla Fase Nazionale di spareggio Campionati Regionali Femminile, passando per altri cinque tornei, ma non solo. Ecco di seguito tutte le informazioni necessarie, categoria per categoria.

SERIE A

-Il campionato Serie A New Energy Gas e Luce, stagione 2021-2022, sarà articolato su un girone unico di massimo 16 squadre

-Al termine della stagione retrocederanno in Serie A2 un massimo di 5 (cinque) squadre.

-Alle società di Serie A è fatto obbligo di partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 19, riservato a calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

-Alle società di Serie A è fatto obbligo di partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 17 e/o Under 15.

-Alle società di Serie A è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021-2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia, e a condizione sia appartenente allo stesso campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021-2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “A”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di calcio a 5.

-Nelle gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.

SERIE A FEMMINILE

-Il Campionato Nazionale Femminile di Serie “A” della stagione sportiva 2021/2022 è articolato su un girone unico di massimo di 14 squadre.

-Al termine della stagione sportiva 2021/2022 retrocederanno al Campionato nazionale di Serie A2 Femminile un massimo di 5 squadre.

-Nelle gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate.

-Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A Femminile” è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 19” di Calcio a Cinque, riservato alle calciatrici nate dal 1° gennaio 2003 in poi regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021-2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022 e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

SERIE A2 MASCHILE

-Il Campionato Nazionale di Serie A2 maschile sarà articolato su più gironi per un massimo di 56 squadre.

-Al termine della stagione potranno essere promosse un massimo di 5 (cinque) squadre in Serie A.

-Al termine della stagione saranno retrocesse n°12 (dodici) squadre al Campionato di Serie B.

-Alle società di Serie A2 maschile è fatto obbligo di partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 19, riservato a calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

-Alle società di Serie A2 maschile è fatto obbligo di partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 17 e/o Under 15.

-Alle società di Serie A2 maschile è fatto obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021-2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia, e a condizione sia appartenente allo stesso campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021-2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “A2”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di calcio a 5.

-Nelle gare del Campionato di Serie A2 maschile è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) formati di cui due nati successivamente al 1 gennaio 2001.

SERIE A2 FEMMINILE

-Il Campionato Nazionale Femminile di Serie “A2” della stagione sportiva 2021-2022 è articolato su più gironi per un massimo di 56 squadre.

-Al termine della stagione sportiva 2021/2022 saranno promosse al Campionato Femminile di Serie A fino ad un massimo di 5 squadre.

-Al termine della stagione sportiva 2021-2022 retrocederanno dal Campionato di Serie “A/2” Femminile massimo di 8 (otto) squadre.

-Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 7 (sette) calciatrici formate.

SERIE B

-Il Campionato Nazionale di Serie B sarà articolato in 8 (otto) gironi da massimo 14 (quattordici) squadre.

-Al termine della stagione sportiva 2021/2022 potranno complessivamente essere promosse fino ad un massimo n. 12 (dodici) squadre al Campionato di Serie A2; retrocesse fino ad un massimo di 26 (ventisei) squadre al Campionato Regionale.

-Alle società di Serie B è fatto obbligo di partecipazione con una propria squadra al Campionato Under 19, riservato a calciatori nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

-Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “B” è fatto obbligo, di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. Per assolvere tale obbligo, a titolo sperimentale per la stagione 2021-2022, si potrà stipulare anche un accordo di collaborazione, con una Società dilettantistica di calcio o calcio a 5 con sede nella stessa provincia, e a condizione sia appartenente allo stesso campionato, che abbia almeno 20 calciatori tesserati nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di Calcio a 5 organizzata dal Comitato Regionale di appartenenza. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2021/2022 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della Società partecipante al Campionato di Serie “B”, degli oneri di gestione sostenuti dall’altra Società, per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini di calcio a 5.

-Nelle gare di Serie B è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati di cui due nati successivamente al 1° gennaio 2001.

SUPERCOPPA ITALIANA

Confermate le competizioni di Supercoppa per Serie A maschile e Serie A femminile, viene istituita la Supercoppa Under 19 maschile e Under 19 femminile.



DATE DI INIZIO

Campionato Nazionale serie “A” 09/10/2021

Campionato Nazionale serie “A2” 09/10/2021

Campionato Nazionale serie “B” 09/10/2021

Campionato Nazionale Femminile Serie A 10/10/2021

Campionato Nazionale Femminile Serie A2 10/10/2021

Campionato Under 19 17/10/2021

Campionato Under 19 Femminile da definire

Supercoppa Italiana Serie A 10/11/2021

Supercoppa Italiana Femminile 10/11/2021

Supercoppa Italiana Under 19 Maschile 10/11/2021

Supercoppa Italiana Under 19 Femminile 10/11/2021

Coppa Italia Serie “A” – Final Eight 24-27/03/2022

Coppa Italia Serie “A2” da definire

Coppa Italia Serie “A2” – Final Four 31/03-03/04/2022

Coppa Italia Serie “B” da definire

Coppa Italia Serie “B” – Final Eight 31/03-03/04/2022

Coppa Italia Femminile Serie A – Final Eight 07-10/04/2022

Coppa Italia Femminile Serie A2 da definire

Coppa Italia Femminile Serie A2 – Final Four 31/03-03/04/2022

Coppa Italia “Under 19” Maschile 19/01/2022

Coppa Italia “Under 19” Maschile – (Final Eight) 24-27/03/2022

Coppa Italia “Under 19 Femminile” da definire

Coppa Italia “Under 19 Femminile” – (Final Eight) 07-10/04/2022

Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Maschile 15/02/2022

Fase Nazionale vincenti Coppa Regionale Femminile 16/02/2022

Fase Nazionale Under 21-Under 19 Campionati Reg. 14/05/2022

Fase Nazionale di spareggio tra le seconde classificate dei Campionati Regionali Maschili 21/05/2022

Fase Nazionale di spareggio Campionati Regionali Femminile 22/05/2022

