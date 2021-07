Boxe, rinviato il match Fury-Wilder atto III a causa del Covid

Niente da fare. Era previsto il 24 luglio il terzo incontro della “saga” che metteva in palio il titolo dei pesi massimi categoria WBC tra Tyson Fury e Deontay Wilder.

La trilogia avrebbe dovuto concludersi nella data citata, ma un focolaio da Covid-19 nel gruppo di Fury ha portato al posticipo del confronto. Stando a quanto riferisco le cronache, il campione del mondo è anch’egli positivo al famigerato Coronavirus, dopo aver ricevuto solo una dose del vaccino. I sintomi non sono importanti, ma comunque il combattimento non può avere luogo.

Al vaglio ci sono tante ipotesi e un possibile recupero potrebbe essere previsto il 25 settembre. Giova ricordare che Fury era originariamente intenzionato ad affrontare in una vera e propria resa dei conti, che mettese in palio il titolo di campione del mondo assoluto della categoria regina, Anthony Joshua. Quest’ultimo, attuale campione WBA, WBO, IBF, IBO, era pronto ad affrontarlo nel mese di agosto in quello che si presentava come l’incontro del secolo.

Fury però ha dovuto onorare l’impegno con Wilder dopo che i due già si erano incontrati in due circostanze: la prima nel dicembre 2018 era terminata con un pareggio; la seconda il 22 febbraio 2020 valse il titolo al 32enne di Manchester. Un record di 30 vittorie e un pareggio per il rinominato Gypsy King che quindi dovrà attendere prima di sfidare soprattutto Joshua per il posticipo del confronto citato.

