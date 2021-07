Boxe, Europei Junior 2021: Italia con due argenti e cinque bronzi

Nessuna vittoria, ma due argenti e cinque bronzi per l’Italia agli Europei Junior 2021 maschili e femminili che si sono svolti a Tbilisi, capitale della Georgia. Il contingente tricolore era in origine composto da 18 rappresentanti, di cui 11 nel settore maschile e 7 in quello femminile.

In particolare, le due finali sono arrivate in equa misura dalle due parti. Nei 63 kg maschili, il laziale Samuele Gugliotta si è arreso per 0-5 al russo Tikhonov, mentre nei 48 kg femminili Graziella Schininà si è arresa in uguale misura alla cipriota Abdullatif.

Bronzi, invece, per Teresa Sannino nei 52 kg, Ginevra Benetazzo nei 50 kg, Valentina Marra nei 60 kg, Gaetano Buonocore nei 52 kg e infine Tiziano Guglielman nei 70 kg. Curiosamente, le tre italiane sono state eliminate solo da russe, i due italiani invece da georgiani.

Le annate interessate sono quelle 2005 e 2006. Lo staff italiano era composto anche da Franco Federici (head coach maschile), Valeria Calabrese (head coach femminile), Gianfranco Rosi (tecnico femminile), Simone Autorino (tecnico maschile), Sergio Rosa (team leader) e Paola Falorni (arbitro)

