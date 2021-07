Bmx, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

L’Ariake Urban Sports Park di Tokyo è pronto ad ospitare tutta la rassegna olimpica riservata al settore della BMX. Quest’ultima è una delle più giovani specialità presenti nelle rassegne a cinque cerchi. Difatti, le prove Racing sono apparse per la prima volta alle Olimpiadi di Pechino 2008. E proprio in questa gara sarà al via, per la prima volta nella storia, un azzurro, ossia Giacomo Fantoni.

Nonostante la sua giovane età, la BMX si è presto rinnovata portando per la prima volta nel programma olimpico giapponese anche la prova Freestyle. Ad aprire le danze saranno le gare Racing, che andranno in scena tra giovedì 29 luglio, quando si disputeranno i quarti di finale, e venerdì 30, giornata riservata alle semifinali e le finali. Mentre il 31 luglio e il 1° agosto ci sarà spazio per il Freestyle con le qualifiche e le finali.

PROGRAMMA BMX TOKYO 2020

BMX RACING

Giovedì 29 luglio

Ore 3.00-5.00: quarti di finale maschili e femminili

Venerdì 30 luglio

Ore 3.00-5.20: semifinali maschili e femminile, finali maschili e femminili

BMX FREESTYLE

Sabato 31 luglio

Ore 3.10-5.20: qualifiche femminili e maschili

Domenica 1° agosto

Ore 3.10-5.45: finali maschili e femminili

TV E STREAMING

Tutte le gare di Tokyo 2020 riservate alla BMX verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Sport e i canali di Eurosport. Inoltre è prevista anche la diretta streaming con l’ampia offerta di Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Ricordiamo infine che OA Sport vi garantirà 24 ore su 24 una copertura totale della rassegna a cinque cerchi del Sol Levante.

Diretta tv: Rai Sport, Eurosport

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery +

Foto: Valerio Pagni