Beach volley: Ondrej Perusic positivo al Covid-19, salta per ora la prima alle Olimpiadi di Tokyo. Dubbi sul resto del torneo

Problemi per Ondrej Perusic alle Olimpiadi di Tokyo. Il ceco è il terzo atleta a risultare positivo al Covid-19 all’interno del Villaggio Olimpico, e dovrà saltare sicuramente il suo match d’apertura, ma potrebbe dover rinunciare all’intero evento.

Il CIO ha comunicato che sta cercando di posticipare il primo confronto di Perusic e del suo compagno, David Schweiner, che avrebbero dovuto disputare il 26 luglio la partita con i lettoni Plavins e Tocs. Il giocatore ha dichiarato di non avere sintomi e di essere totalmente vaccinato contro il Covid.

Queste le sue parole: “Non la vedo ancora come la fine del mondo, e non la prendo tragicamente perché per me personalmente era molto più importante il fatto di esserci riusciti a qualificare per le Olimpiadi e di aver provato a me stesso che posso farlo. C’è il rischio che io non possa giocare o che, per noi, il torneo possa essere inficiato da questa situazione. E’ un’enorme complicazione“.