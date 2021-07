Beach volley, Europeo Under 20 Izmir. Gironi di ferro per le due coppie azzurre

Non è andata bene in sede di sorteggio per le due coppie italiane che da oggi saranno impegnate nel Campionato Europeo Under 20 di beach volley in programma ad Izmir in Turchia. Entrambe le coppie azzurre sono state inserite in gironi molto difficili da superare ed è andata particolarmente male alle ragazze, Valentina Gottardi e Aurora Mattavelli che dovranno vedersela con tre binomi provenienti rispettivamente da Russia (con la campionessa di tutto a livello giovanile Bocharova in coppia con Gubina), Olanda (van Mill/Weeda) e Germania (Berndt/Mantsch), espressioni delle tre nazioni leader del movimento europeo femminile.

E’ andata leggermente meglio in campo maschile a Filippo Fusco e Theo Hanni che nel girone preliminare se la vedranno con la coppia norvegese composta dall’ultimo della dinastia Mol in coppia con Sunde, vincitori delle qualificazioni di ieri, il binomio francese composta da Altwies e Patte e quello rumeno, sulla carta di livello leggermente inferiore, composto da Druta e Kusinski.

Gottardi/Mattavelli saranno in campo alle 11.15 per affrontare le olandesi van Mill/Weeda e alle 18.30 per incontrare le russe Bocharova/Gubina, mentre Fusco/Hanni affronteranno oggi alle 13.20 i norvegesi Mol/Sunde.

Gironi maschili: Pool A. Oggi 12.30: Gulluk/Kuru (Tur)-Chandrinos/Restemis (Gre), Saucedo/Viera (Esp)-Lyo/Petersen (Den). Domani: Gulluk/Kuru (Tur)-Lyo/Petersen (Den), Saucedo/Viera (Esp)-Chandrinos/Restemis (Gre), Gulluk/Kuru (Tur)-Saucedo/Viera (Esp), Lyo/Petersen (Den)-Chandrinos/Restemis (Gre). Pool B. Oggi 12.30: Ekstrand/Nilsson (Swe)-Binev/Dimitrov (Bul), Leite/Maia (Por)-Astrauskas/Donela (Ltu). Domani: Ekstrand/Nilsson (Swe)-Astrauskas/Donela (Ltu), Leite/Maia (Por)-Binev/Dimitrov (Bul), Ekstrand/Nilsson (Swe)-Leite/Maia (Por), Astrauskas/Donela (Ltu)-Binev/Dimitrov (Bul). Pool C. Oggi 13.20: Just/Wust (Ger)-Kaplan/Kesgin (Tur), Mikulass/Szabo (Hun)-Brilla/Brilla (Svk). Domani: Just/Wust (Ger)-Brilla/Brilla (Svk), Mikulass/Szabo (Hun)-Kaplan/Kesgin (Tur), Just/Wust (Ger)-Mikulass/Szabo (Hun), Brilla/Brilla (Svk)-Kaplan/Kesgin (Tur). Pool D. Oggi 13.20: Fusco/Hanni (Ita)-Mol/Sunde (Nor), Altwies/Patte (Fra)-Druta/Kosinski (Rou). Domani: Fusco/Hanni (Ita)-Druta/Kosinski (Rou), Altwies/Patte (Fra)-Mol/Sunde (Nor), Fusco/Hanni (Ita)-Altwies/Patte (Fra), Druta/Kosinski (Rou)-Mol/Sunde (Nor). Pool E. Oggi 14.10: Ooijman/Versteegen (Ned)-Kurt/Tur (Tur), Krassnig/Stockhammer (Aut)-Loboda/Muskinja (Srb). Domani: Ooijman/Versteegen (Ned)-Loboda/Muskinja (Srb), Krassnig/Stockhammer (Aut)-Kurt/Tur (Tur), Ooijman/Versteegen (Ned)-Krassnig/Stockhammer (Aut), Loboda/Muskinja (Srb)-Kurt/Tur (Tur). Pool F. Oggi 14.10: Abelitis/Teteris (Lat)-Kais/Meius (Est), Semerad/Sepka (Cze)-Bracko/Mozic (Slo). Abelitis/Teteris (Lat)-Bracko/Mozic (Slo), Semerad/Sepka (Cze)-Kais/Meius (Est), Abelitis/Teteris (Lat)-Semerad/Sepka (Cze), Bracko/Mozic (Slo)-Kais/Meius (Est). Pool G. Oggi 15.00: Colomb/Kolb (Sui)-Jurkovic/Repek (Cro), Cuzmiciov/Day (Isr)-Goset/Laenen (Bel). Domani: Colomb/Kolb (Sui)-Goset/Laenen (Bel), Cuzmiciov/Day (Isr)-Jurkovic/Repek (Cro), Colomb/Kolb (Sui)-Cuzmiciov/Day (Isr), Goset/Laenen (Bel)-Jurkovic/Repek (Cro). Pool H. Oggi 15.00: Kurowski/Rejno (Pol)-Broder/Wymann (Lie), Boiko/Bublyk (Ukr)-Komissarenko/Rukhmanov (Rus). Domani: Kurowski/Rejno (Pol)-Komissarenko/Rukhmanov (Rus), Boiko/Bublyk (Ukr)-Broder/Wymann (Lie), Kurowski/Rejno (Pol)-Boiko/Bublyk (Ukr), Komissarenko/Rukhmanov (Rus)-Broder/Wymann (Lie)

Gironi femminili. Pool A. Oggi 9.00: Akyuz/Bas (Tur)-Antonakaki/Perdikaki (Gre), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Da Silva/Mas (And). 16.00: Akyuz/Bas (Tur)-Da Silva/Mas (And), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Antonakaki/Perdikaki (Gre). Domani: Akyuz/Bas (Tur)-Rabitsch/Trailovic (Aut), Da Silva/Mas (And)-Antonakaki/Perdikaki (Gre). Pool B. Oggi 9.00: Piersma/Poiesz (Ned)-Majernikova/Podhradska (Svk), Jurgenson/Maiste (Est)-Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu). 16.00: Piersma/Poiesz (Ned)-Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu), Jurgenson/Maiste (Est)-Majernikova/Podhradska (Svk). Domani: Piersma/Poiesz (Ned)-Jurgenson/Maiste (Est), Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu)-Majernikova/Podhradska (Svk). Pool C. Oggi 9.45: Brailko/Namike (Lat)-Muukka/Sinisalo (Fin), Kadunc/Sen (Slo)-Bradatan/Hododi (Rou). 16.50: Brailko/Namike (Lat)-Bradatan/Hododi (Rou), Kadunc/Sen (Slo)-Muukka/Sinisalo (Fin). Domani: Brailko/Namike (Lat)-Kadunc/Sen (Slo), Bradatan/Hododi (Rou)-Muukka/Sinisalo (Fin). Pool D. Oggi 9.45: Kernen/Stahli (Sui)-Maaseide/Thelle (Nor), Bisgaard/Windeleff (Den)-Mrkic/Sverko (Cro). 16.50: Kernen/Stahli (Sui)-Mrkic/Sverko (Cro), Bisgaard/Windeleff (Den)-Maaseide/Thelle (Nor). Domani: Kernen/Stahli (Sui)-Bisgaard/Windeleff (Den), Mrkic/Sverko (Cro)-Maaseide/Thelle (Nor). Pool E. Oggi 10.30: Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Kindova/Tsaneva (Bul), Vasvari/Vecsey (Hun)-Ashush/Ben Naim (Isr). 17.40: Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Ashush/Ben Naim (Isr), Vasvari/Vecsey (Hun)-Kindova/Tsaneva (Bul). Domani: Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Vasvari/Vecsey (Hun), Ashush/Ben Naim (Isr)-Kindova/Tsaneva (Bul). Pool F. Oggi 10.30: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Gokcen/Ozdemir (Tur), Andersson/Malm (Swe)-Cikuc/Cikuc (Srb). 17.40: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Cikuc/Cikuc (Srb), Andersson/Malm (Swe)-Gokcen/Ozdemir (Tur). Domani: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Andersson/Malm (Swe), Cikuc/Cikuc (Srb)-Gokcen/Ozdemir (Tur). Pool G. Oggi 11.15: Moreno/Vergara (Esp)-Beauve/Van Deun (Bel), Lunio/Marcinowska (Pol)-Dupin/Fabre (Fra). 18.30: Moreno/Vergara (Esp)-Dupin/Fabre (Fra), Lunio/Marcinowska (Pol)-Beauve/Van Deun (Bel). Domani: Moreno/Vergara (Esp)-Lunio/Marcinowska (Pol)-Dupin/Fabre (Fra)-Beauve/Van Deun (Bel). Pool H. Oggi 11.15: Gottardi/Mattavelli (Ita)-van Mill/Weeda (Ned), Berndt/Mantsch (Ger)-Bocharova/Gubina (Rus). 18.30: Gottardi/Mattavelli (Ita)-Bocharova/Gubina (Rus), Berndt/Mantsch (Ger)-van Mill/Weeda (Ned). Domani: Gottardi/Mattavelli (Ita)-Berndt/Mantsch (Ger), Bocharova/Gubina (Rus)-van Mill/Weeda (Ned).

Foto Cev