Beach volley, Europei Under 20 Izmir. Le due coppie azzurre seconde nei gironi! Domani si riparte dai sedicesimi

Doppio secondo posto nei gironi per le due coppie italiane impegnate nell’Europeo Under 20 a Izmir in Turchia. Hanni/Fusco tra gli uomini e Gottardi/Mattavelli tra le donne dovranno dunque passare dai sedicesimi di finale con due incontri alla portata. La giornata di ieri ha portato ancora due successi e una sconfitta per l’Italbeach impegnata in Turchia.

In campo maschile era iniziata benissimo la giornata di Hanni/Fusco che hanno superato con un sofferto ma meritato 2-0 (22-20, 21-18) i rumeni Druta/Kosinski ma nel secondo incontro la coppia italiana ha perso smalto ed è stata sconfitta abbastanza nettamente 2-0 (21-18, 21-18) dalla coppia francese Altwies/Patte, lasciando via libero per il primo posto nel girone e dunque gli ottavi di finale ai norvegesi Mol/Sunde.

Domani alle 11.30 Hanni/Fusco affronteranno per il primo turno ad eliminazione diretta gli israeliani Day/Cuzmiciov, coppia da non sottovalutare. In caso di successo agli ottavi di finale gli azzurri troveranno alle 16.50 i portoghesi Maia/Leite che hanno ben impressionato nel girone preliminare.

Nel torneo femminile seconda vittoria e secondo posto in un girone terribile per le azzurre Mattavelli/Gottardi che hanno sconfitto nella terza sfida del raggruppamento, non senza qualche patema, 2-0 (22-20, 21-17) le tedesche Berndt/Mantsch. Nei sedicesimi di finale la coppia italiana se la vedrà alle 9 con le estoni Maiste/Jurgenson e in caso di vittoria avrebbe ad attenderla negli ottavi alle 12.20 il binomio sloveno Sen/Kadunc, coppia di qualità, capace nel girone di battere le lettoni Namike/Brailko.

Gironi maschili. Pool A. Ieri: Gulluk/Kuru (Tur)-Chandrinos/Restemis (Gre) 2-0 (21-14, 23-21), Saucedo/Viera (Esp)-Lyo/Petersen (Den) 2-0 (21-9, 21-11). Oggi: Gulluk/Kuru (Tur)-Lyo/Petersen (Den) 2-1 (21-17, 17-21, 15-3), Saucedo/Viera (Esp)-Chandrinos/Restemis (Gre) 2-0 (21-15, 22-20), Gulluk/Kuru (Tur)-Saucedo/Viera (Esp) 1-2 (14-21, 21-15, 11-15), Lyo/Petersen (Den)-Chandrinos/Restemis (Gre) 0-2 (11-21, 10-21)

Pool B. Ieri: Ekstrand/Nilsson (Swe)-Binev/Dimitrov (Bul) 2-1 (21-14, 13-21, 15-11), Leite/Maia (Por)-Astrauskas/Donela (Ltu) 2-0 (21-16, 21-9). Oggi: Ekstrand/Nilsson (Swe)-Astrauskas/Donela (Ltu) 2-0 (21-14, 21-16), Leite/Maia (Por)-Binev/Dimitrov (Bul) 2-0 (21-10, 21-16), Ekstrand/Nilsson (Swe)-Leite/Maia (Por) 1-2 (18-21, 21-14, 10-15), Astrauskas/Donela (Ltu)-Binev/Dimitrov (Bul) 1-2 (21-16, 17-21, 13-15)

Pool C. Ieri: Just/Wust (Ger)-Kaplan/Kesgin (Tur) 2-0 (21-7, 21-11), Mikulass/Szabo (Hun)-Brilla/Brilla (Svk) 2-0 (21-8, 21-16). Oggi: Just/Wust (Ger)-Brilla/Brilla (Svk) 2-0 (21-12, 21-10), Mikulass/Szabo (Hun)-Kaplan/Kesgin (Tur) 2-0 (21-8, 21-7), Just/Wust (Ger)-Mikulass/Szabo (Hun) 2-0 (21-14, 21-14), Brilla/Brilla (Svk)-Kaplan/Kesgin (Tur) 2-0 (21-15, 21-15)

Pool D. Ieri: Fusco/Hanni (Ita)-Mol/Sunde (Nor) 2-1 (19-21, 21-19, 15-11), Altwies/Patte (Fra)-Druta/Kosinski (Rou) 2-0 (21-16, 21-16). Oggi: Fusco/Hanni (Ita)-Druta/Kosinski (Rou) 2-0 (22-20, 21-18), Altwies/Patte (Fra)-Mol/Sunde (Nor) 0-2 (19-21, 15-21), Fusco/Hanni (Ita)-Altwies/Patte (Fra) 0-2 (18-21, 18-21), Druta/Kosinski (Rou)-Mol/Sunde (Nor) 0-2 (19-21, 17-21)

Pool E. Ieri: Ooijman/Versteegen (Ned)-Kurt/Tur (Tur) 2-0 (21-10, 21-15), Krassnig/Stockhammer (Aut)-Loboda/Muskinja (Srb) 2-1 (14-21, 21-12, 15-12). Oggi: Ooijman/Versteegen (Ned)-Loboda/Muskinja (Srb) 2-1 (22-24, 21-15, 15-6), Krassnig/Stockhammer (Aut)-Kurt/Tur (Tur) 2-0 (21-15, 21-10), Ooijman/Versteegen (Ned)-Krassnig/Stockhammer (Aut) 1-2 (21-23, 21-19, 14-16), Loboda/Muskinja (Srb)-Kurt/Tur (Tur) 2-0 (21-14, 21-14)

Pool F. Ieri: Abelitis/Teteris (Lat)-Kais/Meius (Est) 0-2 (19-21, 19-21), Semerad/Sepka (Cze)-Bracko/Mozic (Slo) 1-2 (17-21, 21-18, 13-15). Oggi: Abelitis/Teteris (Lat)-Bracko/Mozic (Slo) 0-2 (13-21, 17-21), Semerad/Sepka (Cze)-Kais/Meius (Est) 2-0 (21-10, 25-23), Abelitis/Teteris (Lat)-Semerad/Sepka (Cze) 1-2 (21-19, 17-21, 14-16), Bracko/Mozic (Slo)-Kais/Meius (Est) 2-0 (21-18, 21-14)

Pool G. Ieri: Colomb/Kolb (Sui)-Jurkovic/Repek (Cro) 2-0 (21-13, 21-14), Cuzmiciov/Day (Isr)-Goset/Laenen (Bel) 1-2 (21-17, 20-22, 14-16). Oggi: Colomb/Kolb (Sui)-Goset/Laenen (Bel) 2-0 (21-12, 21-17), Cuzmiciov/Day (Isr)-Jurkovic/Repek (Cro) 2-0 (22-20, 21-9), Colomb/Kolb (Sui)-Cuzmiciov/Day (Isr) 2-1 (25-23, 14-21, 15-13), Goset/Laenen (Bel)-Jurkovic/Repek (Cro) 2-0 (21-12, 21-19)

Pool H. Ieri: Kurowski/Rejno (Pol)-Broder/Wymann (Lie) 2-0 (21-18, 21-16), Boiko/Bublyk (Ukr)-Komissarenko/Rukhmanov (Rus) 0-2 (16-21, 9-21). Oggi: Kurowski/Rejno (Pol)-Komissarenko/Rukhmanov (Rus) 2-1 (23-21, 9-21, 15-13), Boiko/Bublyk (Ukr)-Broder/Wymann (Lie) 2-0 (21-8, 21-4), Kurowski/Rejno (Pol)-Boiko/Bublyk (Ukr) 0-2 (17-21, 18-21), Komissarenko/Rukhmanov (Rus)-Broder/Wymann (Lie) 2-0 (21-8, 21-16)

Sedicesimi di finale maschili: Hanni/Fusco (ITA)-Day/Cuzmiciov (ISR), Boiko/Bublyk (UKR)-Brilla/Brilla (SVK), Versteegen/Ooijman (NED)-Kurowski/Rejno (POL), Ekstrand/Hölting Nilsson (SWE)-Patte/Altwies (FRA), Semerad/Sepka (CZE)-Restemis/Chandrinos (GRE), Kuru/Gulluk (TUR)-Meius/Kais (EST), Mikuláss Koch/Szabó (HUN)-Binev/Dimitrov (BUL), Laenen/Goset (BEL)-Muskinja/Loboda (SRB)

Gironi femminili. Pool A. Ieri: Akyuz/Bas (Tur)-Antonakaki/Perdikaki (Gre) 1-2 (21-17, 14-21, 10-15), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Da Silva/Mas (And) 2-0 (21-10, 21-19), Akyuz/Bas (Tur)-Da Silva/Mas (And) 0-2 (20-22, 17-21), Rabitsch/Trailovic (Aut)-Antonakaki/Perdikaki (Gre) 1-2 (24-26, 23-21, 13-15). Oggi: Akyuz/Bas (Tur)-Rabitsch/Trailovic (Aut) 0-2 (11-21, 14-21), Da Silva/Mas (And)-Antonakaki/Perdikaki (Gre) 0-2 (10-21, 8-21)

Pool B. Ieri: Piersma/Poiesz (Ned)-Majernikova/Podhradska (Svk) 2-1 (15-21, 21-14, 15-7), Jurgenson/Maiste (Est)-Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu) 2-1 (20-22, 24-22, 15-11), Piersma/Poiesz (Ned)-Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu) 2-0 (21-16, 21-17), Jurgenson/Maiste (Est)-Majernikova/Podhradska (Svk) 1-2 (21-14, 16-21, 10-15). Oggi: Piersma/Poiesz (Ned)-Jurgenson/Maiste (Est) 2-0 (21-14, 21-15), Krizanauskaite/Straseviciute (Ltu)-Majernikova/Podhradska (Svk) 1-2 (22-20, 22-24, 13-15)

Pool C. Ieri: Brailko/Namike (Lat)-Muukka/Sinisalo (Fin) 2-0 (21-8, 21-6), Kadunc/Sen (Slo)-Bradatan/Hododi (Rou) 2-0 821-17, 21-13), Brailko/Namike (Lat)-Bradatan/Hododi (Rou) 2-0 (21-14, 21-14), Kadunc/Sen (Slo)-Muukka/Sinisalo (Fin) 2-0 (21-18, 21-16). Oggi: Brailko/Namike (Lat)-Kadunc/Sen (Slo) 1-2 (21-10, 19-21, 7-15), Bradatan/Hododi (Rou)-Muukka/Sinisalo (Fin) 1-2 (21-18, 18-21, 12-15)

Pool D. Ieri: Kernen/Stahli (Sui)-Maaseide/Thelle (Nor) 0-2 (15-21, 18-21), Bisgaard/Windeleff (Den)-Mrkic/Sverko (Cro) 2-0 (21-10, 21-16), Kernen/Stahli (Sui)-Mrkic/Sverko (Cro) 2-0 (23-21, 21-13), Bisgaard/Windeleff (Den)-Maaseide/Thelle (Nor) 2-0 (21-14, 21-13). Oggi: Kernen/Stahli (Sui)-Bisgaard/Windeleff (Den) 0-2 (18-21, 16-21), Mrkic/Sverko (Cro)-Maaseide/Thelle (Nor) 0-2 (18-21, 16-21)

Pool E. Ieri: Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Kindova/Tsaneva (Bul) 2-0 (21-10,21-8), Vasvari/Vecsey (Hun)-Ashush/Ben Naim (Isr) 2-1 (12-21, 21-14, 15-12), Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Ashush/Ben Naim (Isr) 2-0 (21-12, 21-13), Vasvari/Vecsey (Hun)-Kindova/Tsaneva (Bul) 2-0 (21-13, 21-16). Oggi: Brinkova/Neuschaeferova (Cze)-Vasvari/Vecsey (Hun) 2-0 (21-11, 21-19), Ashush/Ben Naim (Isr)-Kindova/Tsaneva (Bul) 1-2 (21-17, 18-21, 11-15)

Pool F. Ieri: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Gokcen/Ozdemir (Tur) 2-0 (21-7, 21-13), Andersson/Malm (Swe)-Cikuc/Cikuc (Srb) 2-1 (19-21, 21-17, 17-15), Khmil/Lazarenko (Ukr)-Cikuc/Cikuc (Srb) 2-0 (21-8, 21-6), Andersson/Malm (Swe)-Gokcen/Ozdemir (Tur) 2-0 (22-20, 21-15). Oggi: Khmil/Lazarenko (Ukr)-Andersson/Malm (Swe) 2-0 (21-11, 21-13), Cikuc/Cikuc (Srb)-Gokcen/Ozdemir (Tur) 2-0 (21-13, 24-22)

Pool G. Ieri: Moreno/Vergara (Esp)-Beauve/Van Deun (Bel) 2-0 (21-17, 21-13), Lunio/Marcinowska (Pol)-Dupin/Fabre (Fra) 1-2 (24-22, 19-21, 13-15), Moreno/Vergara (Esp)-Dupin/Fabre (Fra) 2-0 (21-15, 21-15), Lunio/Marcinowska (Pol)-Beauve/Van Deun (Bel) 2-0 (21-13, 21-14). Oggi: Moreno/Vergara (Esp)-Lunio/Marcinowska (Pol) 2-0 (23-21, 21-11), Dupin/Fabre (Fra)-Beauve/Van Deun (Bel) 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)

Pool H. Ieri: Gottardi/Mattavelli (Ita)-van Mill/Weeda (Ned) 2-1 (21-17, 19-21, 15-8), Berndt/Mantsch (Ger)-Bocharova/Gubina (Rus) 0-2 (11-21, 13-21), Gottardi/Mattavelli (Ita)-Bocharova/Gubina (Rus), Berndt/Mantsch (Ger)-van Mill/Weeda (Ned) 2-1 (21-19, 22-24, 15-12). Oggi: Gottardi/Mattavelli (Ita)-Berndt/Mantsch (Ger) 2-0 (24-22, 21-17), Bocharova/Gubina (Rus)-van Mill/Weeda (Ned) 2-0 (21-11, 21-16)

Sedicesimi di finale femminili: Podhradska/Majernikova (SVK)-Marcinowska/Lunio (POL), Vasvári/Vecsey (HUN)-Mantsch/Berndt (GER), Trailovic/Rabitsch (AUT)-Sinisalo/Muukka (FIN), Dupin/Fabre (FRA)-Cikuc/Cikuc (SRB), Gottardi/Mattavelli (ITA)-Maiste/Jürgenson (EST), Maaseide/Thelle (NOR)-Kindova/Tsaneva (BUL), Namike/Brailko (LAT)-Andrea/Mas (AND), Malm/Andersson (SWE)-Stähli/Kernen (SUI)

