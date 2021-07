Basket: Virtus Bologna, scaricato Vince Hunter a seguito della squalifica

La decisione, piuttosto a sorpresa, arriva con un comunicato che non lascia adito a dubbi: tra Vince Hunter e la Virtus Bologna è finita. Grave, per la società, l’onta di una squalifica di tre mesi per doping (precisamente: assunzione di Carboxy THC prima di gara-4 della finale sucdetto), dalla quale sarebbe in ogni caso rientrato prima dell’inizio della stagione regolare della Serie A.

Brevi, ma scarne e decise le parole in bianconero: “Virtus Segafredo Bologna S.p.A. comunica che, in seguito alla squalifica ricevuta dal giocatore Vincent Hunter per violazione del codice sportivo antidoping, ha deciso di attivare la clausola di risoluzione unilaterale prevista dal contratto. Virtus Pallacanestro augura a Vince le migliori fortune per il proseguo della sua carriera professionale“.

Voci su una separazione si erano già rincorse nella mattina, secondo diversi quotidiani vicini all’area bolognese: si spiega evidentemente anche così l’approdo di Mouhammadou Jaiteh. Soltanto venti giorni fa le parti si erano accordate per un sostanzioso rinnovo contrattuale, che ora è semplicemente carta straccia.

Non è ancora arrivata la reazione del giocatore, che si trova attualmente negli Stati Uniti. Nella stagione passata aveva realizzato 9.9 punti di media in campionato e 9.3 in EuroCup, dove è stato anche MVP delle Top 16.

Credit: Ciamillo