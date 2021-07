Basket: rilasciato il calendario della Supercoppa Italiana 2021. Formula leggermente modificata, fase finale a Bologna

Sono stati rilasciati in via integrale tutte le informazioni relative alla Supercoppa Italiana per il 2021. Decisa anche la sede della fase decisiva, l’Unipol Arena di Bologna. Cambia il format di gara per alcuni versi: restano i quattro gironi, ma stavolta sono da tre squadre.

Una particolare situazione si è venuta a creare con Treviso, che giocherà quattro partite consecutive fino al 9 settembre per poi avere il tempo di andare a giocare la qualificazione alla Champions League sul campo di casa.

Detentrice del titolo è l’Olimpia Milano, che nell’annata passata ha vinto sia la Supercoppa che la Coppa Italia, salvo poi perdere la finale scudetto per 4-0 contro la Virtus Bologna. Le due finaliste scudetto sono già ai quarti, così come Pesaro da finalista di regular season e Brindisi in virtù del suo andamento nel campionato scorso.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA 2021

GIRONE A: Umana Reyer Venezia, UNAHOTELS Reggio Emilia, Fortitudo Lavoropiù Bologna

3/09/2021 Umana Reyer Venezia – Fortitudo Lavoropiù Bologna

5/09/2021 Fortitudo Lavoropiù Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia

7/09/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia – Umana Reyer Venezia

9/09/2021 Fortitudo Lavoropiù Bologna – Umana Reyer Venezia

11/09/2021 UNAHOTELS Reggio Emilia – Fortitudo Lavoropiù Bologna

13/09/2021 Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia

GIRONE B: Banco di Sardegna Sassari, Vanoli Basket Cremona, Openjobmetis Varese

4/09/2021 Banco di Sardegna Sassari – Vanoli Basket Cremona

6/09/2021 Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese

8/09/2021 Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari

10/09/2021 Vanoli Basket Cremona – Banco di Sardegna Sassari

12/09/2021 Openjobmetis Varese – Vanoli Basket Cremona

14/09/2021 Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

GIRONE C: De’Longhi Treviso Basket, Germani Brescia, GeVi Napoli Basket

3/09/2021 GeVi Napoli Basket – De’Longhi Treviso Basket

5/09/2021 Germani Brescia – De’Longhi Treviso Basket

7/09/2021 De’Longhi Treviso Basket – Germani Brescia

9/09/2021 De’Longhi Treviso Basket – GeVi Napoli Basket

11/09/2021 Germani Brescia – GeVi Napoli Basket

13/09/2021 GeVi Napoli Basket – Germani Brescia

GIRONE D: Allianz Pallacanestro Trieste, Dolomiti Energia Trentino, Bertram Derthona Basket Tortona

4/09/2021 Dolomiti Energia Trentino – Allianz Pallacanestro Trieste

6/09/2021 Allianz Pallacanestro Trieste – Bertram Derthona Basket Tortona

8/09/2021 Bertram Derthona Basket Tortona – Dolomiti Energia Trentino

10/09/2021 Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino

12/09/2021 Bertram Derthona Basket Tortona – Allianz Pallacanestro Trieste

14/09/2021 Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Basket Tortona

QUARTI DI FINALE – Dal 18 settembre

Carpegna Prosciutto Pesaro – Vincente Girone A

Happy Casa Brindisi – Vincente Girone B

A|X Armani Exchange Milano – Vincente Girone C

Virtus Segafredo Bologna – Vincente Girone D

SEMIFINALI

Lunedì 20 settembre

FINALE

Martedì 21 settembre

Credit: Ciamillo