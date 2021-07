Anche l’ultimo ricorso della Fortitudo Bologna in merito al caso di Justin Robinson è stato respinto: il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha rigettato in toto l’appello del club biancoblu. La questione riguardava in particolare l’utilizzo del giocatore di Pesaro nella 26a giornata di ritorno all’Unipol Arena, con punteggio di 77-79 per gli ospiti.

In quell’occasione Robinson si era presentato in campo dopo aver bruciato le tappe: era infatti risultato negativo al Covid-19 da pochissimo tempo, e secondo la Fortitudo non era stato possibile produrre tutta la documentazione medica per far rientrare in tempo il giocatore. La situazione non era però regolamentata, e su questo hanno fatto leva i primi due gradi di giudizio.

Anche nel terzo è stato ribadito il ricorso, che richiedeva il 20-0 a tavolino. La decisione della Corte di Legittimità Federale di rigettare la tesi fortitudina è definitiva: la Effe, inoltre, è condannata al pagamento delle spese processuali.

Si chiude così una vicenda che si è trascinata per oltre tre mesi, dalla metà di aprile fino a questo momento. Entrambe le società si stanno già proiettando sulla stagione 2021-2022, con obiettivi e idee differenti nella costruzione dei roster, ma con coach croati in tutti e due i casi, Jasmin Repesa in uno, Aza Petrovic nell’altro.

