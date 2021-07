L’Australia sbriga la pratica Germania e si qualifica ai quarti di finale del torneo di pallacanestro di Tokyo 2021 come prima del girone B. La nazionale oceanica si è imposta con un perentorio 89-76. Il migliore in campo è stata un immarcabile Patty Mills, autore di una prova da 24 punti e 6 assist. Meritano una menzione, inoltre, anche i 18 punti di Jock Landale e i 16 di Nic Kay. Per quanto concerne la Germania, vanno segnalati i 17 punti di Andreas Obst.

La Germania, guidata da Maodo Lo e Wagner, ha iniziato il primo periodo meglio degli avversari e ha toccato anche il +7 sul 15-22. Sulla sirena di fine quarto, però, Goulding ha accorciato le distanze con una tripla. I teutonici hanno guidato la sfida anche per gran parte della seconda frazione di gioco, ma l’Australia ha pian piano ridotto lo svantaggio e a 3’45” dalla pausa è passata avanti, sul 33-31, grazie a una bomba di Mills.

La selezione tedesca non ha mollato, ma Mills e Kay hanno continuato a segnare e l’Australia ha chiuso il secondo periodo in vantaggio sul 44-40. Nel terzo quarto l’Australia ha premuto il piede sull’acceleratore e ha subito trovato il +10 sul 50-40. I teutonici, però, non si sono dati per vinti e hanno piazzato un parziale di 10-0 che ha permesso loro di riagguantare la parità. Grazie a Landale, Exum e Thybulle, successivamente, l’Australia ha lentamente ricostruito il suo margine e ha chiuso la penultima frazione di gioco avanti di sette punti sul 66-59.



Due bombe di Ingles a inizio quarto periodo hanno permesso all’Australia di respingere l’ennesimo assalto della Germania. I teutonici non sono mai tornati a un solo possesso di svantaggio e negli ultimi minuti Landale e Kay hanno dato loro il colpo di grazia, permettendo all’Australia di toccare la doppia cifra di margine e mandando, così, i titoli di coda sul match.

Foto: LaPresse