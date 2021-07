Un fenomenale Luka Doncic guida la Slovenia al suo primo successo nel torneo di pallacanestro delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il fuoriclasse dei Dallas Mavericks ha propiziato il trionfo dei suoi, contro l’Argentina, realizzando la bellezza di 48 punti e catturando, oltretutto, 11 rimbalzi. Solo Oscar Schmidt, nel 1988, ha segnato più punti in una partita dei giochi. Lo Slovenia, alla fine, si è imposta contro i vicecampioni del mondo con un largo 118-100.

Alla compagine guidata da Doncic, sostanzialmente, sono bastati i primi due quarti per archiviare la pratica. Luka Magic, infatti, ha segnato 31 dei suoi 48 punti nei primi venti minuti e la Slovenia è andata alla pausa lunga con ben venti punti di vantaggio sull’Argentina. Nelle ultime due frazioni di gioco, dunque, i campioni d’Europa in carica non hanno dovuto far altro che gestire il margine costruito in precedenza.

Oltre a Doncic, nella Slovenia brillano anche un Klemen Prepelic da 22 punti e un Mike Tobey autore di una doppia doppia da 11 punti e 14 rimbalzi. Per l’Argentina, invece, si segnalano i 23 dell’immortale Luis Scola, l’unico reduce della spedizione che conquistò l’oro nel 2004 ad essere in campo oggi, i 21 di Facundo Campazzo e i 17 di Gabriel Deck.

Per la Slovenia, oltretutto, il successo odierno è fondamentale in ottica passaggio diretto del turno. Doncic e compagni, infatti, adesso sono attesi dalle sfide con i padroni di casa del Giappone, che non spaventano particolarmente, e con i campioni del mondo della Spagna, i quali, invece, potrebbero dare del filo da torcere anche alla selezione del Lato Solare delle Alpi.

