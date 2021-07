Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 31 luglio, tv, programma, streaming

Altre quattro partite per il torneo maschile di pallacanestro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. E quattro partite decisive per decidere l’accesso ai quarti di finale con i gruppi A e B che oggi si concluderanno con due squadre già certe della qualificazione, ma secondi e migliori terzi posti ancora in gioco.

Si partirà alle 3 di notte italiana con il match tra Iran e Francia con i francesi già qualificati come primi del girone, per poi arrivare alle 6.40, quando sul parquet del Saitama Super Arena scenderanno in campo Italia e Nigeria, con gli azzurri che si giocano un posto ai quarti. Alle 10.20 la seconda partita del gruppo B, cioè Australia e Germania con gli australiani già qualificati ma che vincendo sarebbero certi del primo posto, mentre si chiuderà alle 14 con lo spareggio tra USA e Repubblica Ceca, con gli americani nettamente favoriti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e le partite di sabato 31 luglio del torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO BASKET OLIMPIADI SABATO 31 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 31 LUGLIO:

Ore 3:00 Iran-Francia (uomini)

Ore 6:40 Italia-Nigeria (uomini)

Ore 10:20 Australia-Germania (uomini)

Ore 14:00 Usa-Repubblica Ceca (uomini)

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Credits: Ciamillo