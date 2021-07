Restano a punteggio pieno le ragazze americane e i ragazzi serbi, con le due squadre che stanno dominando i rispettivi tornei di basket 3×3. Alle loro spalle, invece, molto ancora da decidere per l’accesso ai quarti di finale e per il secondo posto diretto in semifinale.

Nel torneo femminile, come detto, le americane fanno sei su sei con le vittorie, sofferte, con Italia e Cina. Alle loro spalle ben tre squadre appaiate con 4 vittorie e 2 sconfitte e che domani si giocheranno l’accesso diretto in semifinale. Sono il ROC, che a sorpresa cede contro la Francia, la Cina e il Giappone, con la Cina che ha battuto proprio i nipponici nel primo match della giornata. La vittoria con le russe qualifica per i quarti anche la Francia e, così, qualifica matematicamente anche l’Italia che grazie alla vittoria nello scontro diretto non può venir superato dalla Romania.

Nel torneo maschile è la Serbia a fare il pieno, sei vittorie su sei e semifinale conquistata agilmente. Ma alle sue spalle è lotta agguerrita per la corsa alle semifinale e ai quarti di finale. Guadagna il secondo posto l’Olanda, grazie alla vittoria nell’ultimo match in overtime contro la Polonia, ma in corsa per il secondo posto ci sono anche Belgio, Russia e Lituania, tutte staccate di una vittoria. Ma così come possono puntare alle semifinali dirette, tutte rischiano con Polonia e Cina staccate di un solo successo e domani, dunque, tutto può succedere.

BASKET 3X3 – FASE A GIRONI (torneo femminile)

Giappone-Cina 12-15

Mongolia-Romania 14-22

Romania-Russian Olympic Committee 12-21

Italia-Giappone 10-22

Francia-Mongolia 22-18

Italia-USA 13-17

USA-Cina 21-19

Francia-Russian Olympic Committee 17-14

Classifica: Stati Uniti 6-0; Russian Olympic Committee, Cina, Giappone 4-2, Francia 3-3; Italia 2-4; Romania 1-5, Mongolia 0-6

BASKET 3X3 – FASE A GIRONI (torneo maschile)

Belgio-Cina 20-21

Serbia-Giappone 21-11

Giappone-Russian Olympic Committee 16-19

Lituania-Serbia 16-22

Olanda-Belgio 17-18

Polonia-Cina 19-21

Russian Olympic Committee-Lituania 19-15

Olanda-Polonia 22-20

Classifica: Serbia 6-0; Olanda 4-2; Belgio, Russia, Lituania 3-3; Polonia, Cina 2-4, Giappone 1-5

